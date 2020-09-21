مادة احترام الآخر.. اعرف على أي مرحلة تطبق من لسان وزير التعليم

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أن الوزارة أضافت مادة القيم واحترام الآخر للصف الثالث الإبتدائي هذا العام.





وتابع خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج "90 دقيقة" والمذاع عبر قناة "المحور"، قائلا: "بعد التعب ده نتضايق لما نتساءل الكتاب ده داخل في المجموع؟، معقبا: "نزعل إن ولي الأمر ليس مقدرًا لاهتمام تربية أولاده على القيم والاحترام".





ونوه إلى أن الكتاب ليس مجرد خطابة وإنما قصص كارتونية تربط الطفل بالقصة والشخصيات ويساعده على فهم القيمة من خلال تقليد الشخصية.





وأشار إلى أن جودة نتيجة نظام التعليم الجديد تعتمد على عناصر عدة.