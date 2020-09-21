البترول تكشف الهدف من تحويل منتدى غاز المتوسط إلى منظمة إقليمية دولية.. فيديو

قال حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن منتدى غاز المتوسط كان مجرد بداية لتحويل المبادرة المصرية التي تم إطلاقها لتنسيق العمل بين دول المنتدى".





وأضاف حمدي عبد العزيز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن القاهرة أخذت على عاتقها العمل على تحويل تلك الخطوة التاريخية إلى واقع والقاهرة استضافت 3 اجتماعات وزارية للمنتدى.





وتابع حمدي عبد العزيز: " في يناير 2020 تم الاتفاق على تحويل منتدى غاز المتوسط إلى منظمة دولية إ قليمية الهدف منها الاستفادة من موارد الغاز المتواجدة في منطقة شرق المتوسط لانها منطقة واعدة مع التنسيق المتبادل بين الدول الأعضاء في المنظمة ".





ولفت حمدي عبد العزيز: "الدول هي مصر وقبرص واليونان والأردن وإسرائيل وايطاليا وفلسطين وسيتم توقيع ميثاق المنتدى لتحويله إلى منظمة إقليمية".