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بمشاركة 150 دولة .. اختبار دولي لطلاب الصف الثالث الابتدائي العام المقبل

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:34 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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حمزة شعيب
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الكتب فى النظام الجديد جميعها سلسلة واحدة معها دليل المعلم.

وتابع شوقي خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج 90 دقيقة" والمذاع عبر قناة "المحور"، :"دراسة المنهج فى النظام الجديد يعتمد على مستوى الطالب وجميع المناهج تسير على نفس المسطرة وتم إعدادها من مؤسسات دولية على مستوى عالى جدا".

وعن نتائج النظام الجديد، أكد شوقي، أنه العام المقبل هو معيار التقييم وذلك بعد دخول الطلاب للإمتحان الدولي للعام الدراسي المقبل للصف الرابع الإبتدائي.

وأشار إلى أن الوزارة خاطبت مؤسسات دولية من أجل دخول عدد من طلاب الصف الثالث الإبتدائي إختبار دولي العام المقبل والذى من المتوقع أن تشارك فيه 150 دولة، وهو الأمر الذى سيبرز فيه نتائج نظام التعليم الجديد.
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