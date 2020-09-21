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وزير التعليم: لدينا مشكلة أكبر من كثافة الفصول.. تفاصيل

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:43 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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حمزة شعيب
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن القطاع الخاص يشكو من عدم وجود أناس مؤهلين، لافتا إلى أن تكلفة إعادة تأهيل الخريجين عالية جدا".


وأوضح شوقي، خلال حواره الإعلامي مع أسامة كمال  مقدم برنامج 90 دقيقة، والمذاع عبر فضائية "المحور:"لدينا مشكلة أصعب من مشكلة كثافة الفصول وهى عدم وضوح الغاية والهدف وهى لماذا نتعلم؟ وهل الغاية هى التعلم أم الحصول على أعلى الدرجات".


وعن نتائج النظام الجديد، أكد شوقي، أن العام المقبل هو معيار التقييم وذلك بعد دخول الطلاب للامتحان الدولي للعام الدراسي المقبل للصف الرابع الابتدائي.

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