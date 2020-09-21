AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

النائب العام يأمر بحبس 5 متهمين لتعديهم على شخصين من ذوي الإعاقة الذهنية بسوهاج والخانكة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:47 م
النائب العام المستشار
النائب العام المستشار حمادة الصاوي
Advertisements
محمد عبدالله
أمر النائب العام بحبس ثلاثة متهمين احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتعريض أمن وصحة وحياة شخصٍ ذي إعاقة للخطر، وإذاعتهم ونشرهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصويرًا للمجني عليه من شأنه الإساءةُ إليه والتعريضُ به، وتعديهم بذلك على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة، واستخدامهم حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

وكانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت تداول مقطع مصور لفتَيَيْنِ يسخران من عجوز ذي إعاقة ذهنية، دفعه أحدُهم من على حافة إحدى التُّرَع ليسقط فيها وسط تعالي أصوات ضحكاتهم، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمر سيادته بسرعة التحقيق في الواقعة والأمر بضبط المتهمين.

وتمكنت «وحدة مباحث مركز شرطة المراغة» بمحافظة سوهاج من تحديد شخص المجني عليه -البالغ اثنين وستين عامًا- وثلاثةَ متهمين بارتكاب الواقعة -لم تتجاوز أعمارهم ثمانيةَ عشَرَ عامًا- والذين استجوبتهم «النيابة العامة» فأقر أحدُهم أنه والمتهمين الآخرين وآخر كان معهم التقوا المجنيَ عليه بطريق عامٍّ خلالَ شهر مايو الماضي، فاقتربوا منه وصوره أحدهم بهاتف محمول خلال تحدثهم إليه للفت انتباهه، بينما اقترب هو منه ثم دفعه من على حافَّة الترعة ليسقط إلى جانبها، بينما ألقى أحد المتهمين على المجني عليه حجارةً ومخلفاتٍ للحيلولة دون صعوده مرةً أخرى، قاصدين من ذلك المزاح معه -على حد تعبيره- وقد أيَّد متهم آخر ذات الأقوال، بينما اعتصم المتهم -القائم بالتصوير- بالإنكار، وكانت «النيابة العامة» قد سألت المجني عليه فشهد بتعرضه لهذا التعدي من ثلاثة فتيان.

وفي ذات السياق رصدت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» تداول مقطع آخر بمواقع التواصل الاجتماعي لفتى يرشق شخصًا ذا إعاقة ذهنية بالحجارة سخريةً منه،  مما دفعه إلى العدو وراءَه خلالَ رشقه بمزيد من الحجارة، فأمر «السيد المستشار النائب العام» بسرعة التحقيق كذلك في الواقعة وضبط المتهمَيْن. 

وتبين إبلاغ شقيقة المجني عليه يوم العشرين من شهر سبتمبر الجاري عن تعدي فتييْنِ على شقيقها بقرية «القلج» بمركز الخانكة على نحو ما تبيَّنَ، ونشرهما المقطع المصوَّر للمذكور بمواقع التواصل سخريةً منه، وقد أكدت تحريات الشرطة ارتكابَ المتهمين المبلَّغ عنهما الواقعةَ. 

واستجوبت «النيابة العامة» المتهمين فيما هو منسوب إليهما من  تنمرهما على المجني عليه باستغلالهما ضعفه وحالتَه العقلية بقصد وضعه موضعَ السخرية، فضلًا عن تعريضهما أَمْنه وصحته وحياته للخطر، وإذاعتهما ونشرهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصويرًا له من شأنه الإساءةُ إليه والتعريضُ به، وتعديهما بذلك على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حرمةَ حياة المجني عليه الخاصة، واستخدامهما حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم، وقد أقرا بارتكابهما الواقعة ونشرهما التصوير بقصد السخرية من المجني عليه. 

وبمناسبة هاتين الواقعتين فإن «النيابة العامة» لن تشير إلى ما أكدته الأديانُ السماوية أو المبادئُ والأعرافُ الاجتماعية من النهي عن السخرية أو الحطِّ من شأن الغير صحيحًا كان أو معلولًا، فتلك بَدَهِيَّات لا تحتاج إلى إشارة أو إهابة أو تنويه، وإنما تشير «النيابة العامة» إلى مسئولية ولاة الأمور من الآباء وغيرهم نحو أبنائهم فتيانًا وفتياتٍ بأن يزرعوا فيهم ما نُشِّئُوا عليه من دينٍ وقيمٍ ومبادئَ، وأن يحصنوهم من شرورٍ وَجدتْ مناخًا خصبًا بينهم بوسائل مستحدثة، باطنُها العذاب وسوء العقاب. 

وإن «النيابة العامة» لم تتوانَ ولن تتوانى في الحفاظ على حقوق الضعفاء وأصحاب الحاجات والعلل من أبناء هذا المجتمع، وتؤكد تصديَها بصرامةٍ لأي صورة من صور التعدي عليهم، بما خولَّها القانونُ من إجراءات واختصاصات، وبما تحمله من أمانة تمثيل المجتمع والحفاظ على حقوقه وسلامته. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النيابة العامة تحقق في واقعة شهيد الشهامة بمحافظة الدقهلية |تفاصيل

جنزير ومفتاح وكتر.. النيابة العامة تحقق في واقعة شهيد الشهامة بمحافظة الدقهلية.. نشوب مشاجرة بين المجني عليه وثلاثة متهمين لتعرضهم لشقيقته

بتهمة التنمر على طفل سوداني.. الحبس عامين وغرامة ١٠٠ ألف جنيه لمتهمين في إمبابة

عرضا أمنه وحياته للخطر.. النائب العام يأمر بحبس متهمين تنمرا بشخص ذي إعاقة

بتهمة الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية.. حجز قضية شيري هانم وابنتها زمردة للحكم بجلسة 30 سبتمبر

النيابة العامة بالمرصاد.. حرب بقوة القانون ضد قضايا هزت المجتمع.. إحالة بسام زكي للجنايات.. التحقيق في واقعة طبيب الأسنان المتحرش.. وكشف تفاصيل جريمة فندق فيرمونت

ترشيحاتنا

أفضل وقت لصلاة العشاء .. صلاتها في هذه الساعة تعرضك للملامة الشرعية

الديك بقى فرخة.. أحمد موسى في نوبة ضحك بعد هزيمة تعاون كارتيرون بالستة.. فيديو

الشهر العقاري يكشف سبب مشكلة صعوبة تسجيل الوحدات السكنية.. فيديو

هزة أرضية تضرب تركيا ويشعر بها المصريون

التأخير شهرا عن سداد الفاتورة.. 12 حالة تجيز لشركات الكهرباء رفع العداد

بها حمام سباحة ومهبط للطائرات.. تعرف على أطول سيارة فى العالم

AdvertisementS

ماتبقاش زي كيس الزبالة وكفاية قلة أصل.. زوجة محمود علاء توجه رسالة غامضة عبر انستجرام

بالمستندات .. مصروفات المدارس لعام 2021 بعد اعتمادها من وزير التعليم

التأخير شهرا عن سداد الفاتورة.. 12 حالة تجيز لشركات الكهرباء رفع العداد

بها حمام سباحة ومهبط للطائرات.. تعرف على أطول سيارة فى العالم

ماذا يحدث عند وضع صفار البيض على الشعر؟

محدش يقدر يمنعني .. مرتضى منصور يرد بقوة على قرار لجنة الانضباط .. فيديو

تفاصيل إطلاق النار على كائن فضائي في قاعدة عسكرية أمريكية

آخره معايا صورة.. محمد رمضان يهين أحمد الفيشاوي والأخير يرد: مش هقبل اعتذارك.. فيديو

اتحاد الكرة: منع مرتضى منصور من المشاركة في أي نشاط لمدة 6 مباريات

بعد التحذير من غرق بعض المحافظات.. أول رد من وزارة الري على ارتفاع مناسيب مياه النيل

إهانة الديك الفرنسي.. الشارقة الإماراتي يحرج "تعاون" كارتيرون في دوري أبطال آسيا

"تأثير الأهلي مستمر".. جاريدو يكشف لـ صدى البلد حقيقة اقترابه من تدريب الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. منافسة بين أصغر 3 سيارات كهربائية فى العالم.. صور

4 رموز لا تعرفها داخل مقصورة سيارتك .. تعرف عليها

نشرة الصحة والمرأة.. مشاهير عانوا من الزهايمر.. وياسمين صبري بإطلالة رياضية