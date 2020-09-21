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رياضة

ضربة موجعة لـ بيراميدز قبل مواجهة الإسماعيلي في الدوري

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:57 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
يغيب محمود حمادة نجم خط الوسط، عن مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري الممتاز بسبب الإيقاف.

ويحل بيراميدز ضيفا يوم الثلاثاء المقبل على نظيره النادي الإسماعيلي في لقاء الجولة ٢٩ من الدوري الممتاز، عند دقات الساعة الثامنة مساء، على استاد الإسماعيلية.

وحصل محمود حمادة على بطاقة صفراء في مباراة بيراميدز أمام حرس الحدود لتكون الثالثة التي سيغيب على أثرها عن لقاء الإسماعيلي المقبل.

حقق فريق بيراميدز فوزا صعبا علي حرس الحدود بهدف وحيد فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الدفاع الجوي فى الجولة الـ 28 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وجاء هدف بيراميدز فى الدقيقة 37 عن طريق جون انطوي من تسديدة قوية فشل حارس مرمي حرس الحدود فى التصدي لها .

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