AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير التعليم معلقًا على وقف الدروس الخصوصية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:02 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
Advertisements
حمزة شعيب
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الإعلام والمدارس وأولياء الأمور  لهم دور في وقف الدروس الخصوصية.

وتابع شوقي خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج " 90 دقيقة" والمذاع عبر قناة "المحور"، :" المواطنون يلقون اللوم والمسئولية على الدولة فقط  في الحديث عن المشاكل، الدولة تقوم بالكثير والكثير من أجل المواطنين، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها".

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الدولة لا تمتلك عصا سحرية لوقف الأمر، مشبها ملف الدروس الخصوصية بملف العشوائيات، مضيفا:" الحل هو عدم ذهاب الطالب للدروس الخصوصية والسناتر".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: الدروس ممنوعة والسناتر مقفولة والوزارة ستعوض الطلاب دراسيا

برلماني: خطة وزارة التعليم قضت على أزمة الدروس الخصوصية

طارق شوقي يحارب الفوضى التعليمية: الدروس الخصوصية ممنوعة والسناتر ستظل مغلقة العام القادم.. الوزارة ستعوض الطلاب بمصادر تعليمية معتمدة.. وامتحانات الثانوية العامة 2021 إلكترونية بنظام أسئلة جديد

بعد إعلان الخطة الدراسية 2020 /2021.. أساتذة تربية: طفرة كبيرة في التعليم المصري.. النظام الجديد للدراسة يقضي على الدروس الخصوصية

فيديو جراف.. خطة وزير التربية والتعليم لمحاربة الدروس الخصوصية

برلماني: بعض المعلمين يستغلون ثقافة المجتمع ويتجاهلون جهود الوزارة

ترشيحاتنا

مختار نوح: "قريب هيتحايلوا علينا عشان يسلمونا محمد علي والهاربين اللي في تركيا"

الديك بقى فرخة.. أحمد موسى في نوبة ضحك بعد هزيمة تعاون كارتيرون بالستة.. فيديو

4 رموز لا تعرفها داخل مقصورة سيارتك .. تعرف عليها

مرتضى منصور: أهنئ الأهلي بالدوري.. واللايف مشكلة برنامجي على قناة الزمالك

هزة أرضية تضرب تركيا ويشعر بها المصريون

آخره معايا صورة.. محمد رمضان يهين أحمد الفيشاوي والأخير يرد: مش هقبل اعتذارك.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. منافسة بين أصغر 3 سيارات كهربائية فى العالم.. صور

4 رموز لا تعرفها داخل مقصورة سيارتك .. تعرف عليها

نشرة الصحة والمرأة.. مشاهير عانوا من الزهايمر.. وياسمين صبري بإطلالة رياضية