وزير التعليم معلقًا على وقف الدروس الخصوصية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الإعلام والمدارس وأولياء الأمور لهم دور في وقف الدروس الخصوصية.





وتابع شوقي خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج " 90 دقيقة" والمذاع عبر قناة "المحور"، :" المواطنون يلقون اللوم والمسئولية على الدولة فقط في الحديث عن المشاكل، الدولة تقوم بالكثير والكثير من أجل المواطنين، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها".





ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الدولة لا تمتلك عصا سحرية لوقف الأمر، مشبها ملف الدروس الخصوصية بملف العشوائيات، مضيفا:" الحل هو عدم ذهاب الطالب للدروس الخصوصية والسناتر".



