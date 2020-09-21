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وزير التعليم: أنا عارف الأبحاث بتباع بكام.. وميزنا الأبحاث المنقولة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:19 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن بعض أولياء الأمور قاموا بشراء الأبحاث لأولادهم، وعرفنا ذلك واستطعنا تمييزها.

وتابع شوقي خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج " 90 دقيقة" والمذاع عبر قناة "المحور"،: "ظواهر الغش كانت ظاهرة للعيان واستطعنا التفريق بين الأبحاث المنقولة والمكتوبة بجهد، مردفا: "أنا بدخل الجروبات وعارف الأبحاث بتتباع بكام".

ونوه إلى أن أولياء الأمور يريدون حصول أولادهم على أعلي الدرجات في المقام الأول وليس الفهم.

وفي سياق آخر، لفت وزير التعليم إلى أن القطاع الخاص يشكو من عدم وجود ناس مؤهلين للعمل، لافتا إلى أن تكلفة إعادة تأهيل الخريجين عالية جدا".
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