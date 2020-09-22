تعرف على أول سيارة رئاسية من مرسيدس فى التاريخ

تم طرح مرسيدس - بنز 600 في عام 1963، وهي مزيج مثالي من فخامة السيارات والتكنولوجيا على أعلى مستوى.





وتوفر سيارة أحلامنا التي تعود إلى 134 عامًا من تاريخ السيارات العديد من ميزات الراحة التي يتم التحكم فيها هيدروليكيًا، فضلًا عن التعليق الهوائي والتوجيه المعزز وخيارات التخصيص مع المواد الفاخرة والأداء على مستوى السيارات الرياضية.





والسيارة التي نراها هنا هي مرسيدس بنز 600 بولمان موديل 1968 والمعروفة بأنها كانت الأفضل لدى ثلث ديكتاتوريي العالم وقتها، و600 بولمان هي الأساس الذي بنيت عليه الإس كلاس فيما بعد، وقد بدأ إنتاج البولمان خلال 1963 وتم إيقافه في 1981.





وعلى مدى ثلاثة عقود أنتجت دايملر 2,677 سيارة منها، وكانت الغالبية العظمى منها تتميز بقاعدة عجلات قصيرة نسبيا وقد صنعت 428 وحدة منها فقط بقاعدة عجلات طويلة، في حين تم تعديل 304 وحدات منها لتكون بـ 4 أبواب فقط بدلًا من ستة.





وكانت تزن حوالي 3,340 كيلو جرام حتى في الموديلات ذات قاعدة العجلات الصغيرة، لذلك زودتها مرسيدس بمحرك V8 سعة 6.3 لتر بقوة 245 حصانًا جنبًا مع نظام تعليق هوائي ونظام هيدروليكي للضغط العالي من أجل قيادة سلسلة.





وهذه النسخة المعروضة تتميز باللون الأسود من الخارج والنبيتى الفاتح من الداخل مع وحدة متكاملة للمقاعد الخلفية مزودة بتليفزيون سوني ونظام باناسونيك الصوتي، وستعرض للبيع بمزاد في ولاية أريزونا كجزء من عرض للمزادات العلنية، ليصبح من السهل على أي شخص يريد أن يعيش تجربة دور أحد الرؤساء أن يشتريها ويتقمص الدور الديكتاتوري.