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توك شو

وجودها في "بلاعة".. والد طفلة مختفية لمدة 6 أيام يكشف تفاصيل العثور عليها.. فيديو

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:14 ص
الطفلة كنزي المختفية
الطفلة كنزي المختفية
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محمود محسن
أكد محمد محمد عبد الله والد الطفلة كنزى المختفية منذ 6 أيام،  أن ابنته اختفت عندما ذهبت إلى حضانة الأنوار المحمدية بمدينة العاشر من رمضان.


وأضاف عبدالله خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى المصرية أنه عندما ذهبت والدتها من أجل إعادتها إلى المنزل لم تجد إلا حقيبتها وقالوا لها إنها خرجت.


وتابع والد الطفلة كنزى المختفية أنه يوجه الشكر لرجال الأمن بعد أن بذلوا مجهودات كبيرة حتى العثور عليها، لافتًا إلى أنه تم العثور عليها فى "بلاعة"، ولكن لا يعلم أية تفاصيل أخرى حتى الآن.


وقالت والدة الطفلة كنزى، إنه تم العثور على الطفلة فى "بالوعة"، موضحة أنها لا تعلم أية تفاصيل عن كواليس العثور عليها،مشددة على أن الطفلة بصحة جيدة ولا يوجد أية إصابات بجسدها.
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