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توك شو

أخبار التوك شو.. والد محمد علي ومرتضى منصور يفتحان النار على الهارب: مريض شهرة ويتعاطى المخدرات.. ووزير التعليم يكشف سبب فصله من جامعة القاهرة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:49 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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حمزة شعيب
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا نرصد لكم أبرزها:

كشف علي عبد الخالق، والد الهارب محمد علي، عن تفاصيل جديدة في حياة ابنه المقاول الهارب محمد علي.

شن علي عبد الخالق والد الهارب محمد علي هجوما شرسا على ابنه، قائلا:" مريض شهرة".

وجه المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، التحية إلى علي عبد الخالق والد الهارب محمد علي؛ بعد تبرؤه من ابنه الخائن.

علق المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على قرارات لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم برئاسة المستشار سيد بنداري، بمنعه من المشاركة في أنشطة كرة القدم لمدة 6 مباريات وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه.

قال حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إنه تم اكتشاف بئر غاز في منطقة النورس في منطقة الدلتا في المياه الضحلة.

وجه الإعلامي تامر أمين، رسالة للمدارس الخاصة بشأن مصاريف الدراسة، مطالبا بعدم رفع المصاريف الدراسية بشكل كبير خلال العام الدراسي الحالي.

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، سبب فصله من جامعة القاهرة.

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الإعلام والمدارس وأولياء الأمور  لهم دور في وقف الدروس الخصوصية.

قال الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، أعلن ترشحه لخوض انتخابات مجلس النواب على المقعد الفردى مستقل في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة.

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تعمل حاليا على إعادة هكيلة داخلية لإدارة المدارس الخاصة والمعاهد القومية والدولية.
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