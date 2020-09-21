محدش يقدر يمنعني .. مرتضى منصور يرد بقوة على قرار لجنة الانضباط .. فيديو

علق المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على قرارات لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم برئاسة المستشار سيد بنداري، بمنعه من المشاركة في أنشطة كرة القدم لمدة 6 مباريات وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه.





وقال مرتضى منصور في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد" :" محدش يقدر يمنعي".





وأضاف مرتضى منصور:" والمحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما بأنه لا يجوز أن تعاقب هيئة رياضية هيئة رياضية أخرى".





وأضاف مرتضى منصور، :" استعد لانتخابات مجلس النواب في ميت غمر وسأتقدم بأوراق الترشح".