AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محدش يقدر يمنعني .. مرتضى منصور يرد بقوة على قرار لجنة الانضباط .. فيديو

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:02 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
Advertisements
هاني حسين
علق المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على قرارات لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم برئاسة المستشار سيد بنداري، بمنعه من المشاركة في أنشطة كرة القدم لمدة 6 مباريات وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه.

وقال مرتضى منصور في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد":" محدش يقدر يمنعي".

وأضاف مرتضى منصور:"  والمحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما بأنه لا يجوز أن تعاقب هيئة رياضية هيئة رياضية أخرى".

وأضاف مرتضى منصور، :"  استعد لانتخابات مجلس النواب في ميت غمر وسأتقدم بأوراق الترشح".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تغريم مرتضى منصور.. شوبير: أول مرة أشوف أكشن من اتحاد الكرة "فيديو"

اتحاد الكرة: منع مرتضى منصور من المشاركة في أي نشاط لمدة 6 مباريات

منع وتغريم مرتضى منصور.. تفاصيل 4 قرارات جديدة من لجنة الانضباط باتحاد الكرة

بعد مرتضى منصور.. لجنة الانضباط تغرم ماجد سامي 50 ألف جنيه بسبب فيسبوك

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يفتح النار على محمد علي: شتم والده وما يفعله لا علاقة له بالإسلام ..فيديو

متضيعوش وقتنا.. الكمامة تفضح أكاذيب وفبركة فيديوهات جماعة الإخوان الإرهابية.. فيديو

مقرها القاهرة.. مصر توقع ميثاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسط لمنظمة إقليمية

محدش يقدر يمنعني .. مرتضى منصور يرد بقوة على قرار لجنة الانضباط .. فيديو

فيريرا اعتذر.. مرتضى منصور: نفاضل ببن اسمين لاختيار المدير الفني للزمالك.. فيديو

مرتضى منصور: لو السيسي والجيش منزلش في 30 يونيو كان الشعب هيتفرم بسبب دموية الإخوان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. مشاهير عانوا من الزهايمر.. وياسمين صبري بإطلالة رياضية

بها حمام سباحة ومهبط للطائرات.. تعرف على أطول سيارة فى العالم

استنساخ الأسمرات في كل المحافظات .. حرب الدولة على العشوائيات تعيد بناء شخصية الإنسان المصري