فيريرا اعتذر.. مرتضى منصور: نفاضل ببن اسمين لاختيار المدير الفني للزمالك.. فيديو

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، كواليس اختيار المدير الفني لنادي الزمالك المقبل.





وأضاف مرتضى منصور في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: " باتشيكو مدرب جيد ولكنه يرغب في الحصول على 1.8 مليون يورو".





وتابع مرتضى منصور: "أمامنا 2 مدربين لتدريب الزمالك، و فيريرا اعتذر".

وأضاف مرتضى منصور: "كالديرون ومدرب إيطالي هما الأقرب لتدريب الزمالك ، وسوف نحدد اسم مدرب النادي بعد التوافق عليه".



