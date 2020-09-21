AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فيريرا اعتذر.. مرتضى منصور: نفاضل ببن اسمين لاختيار المدير الفني للزمالك.. فيديو

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:06 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
Advertisements
هاني حسين
كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك،  كواليس اختيار المدير الفني لنادي الزمالك المقبل.

وأضاف مرتضى منصور في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "باتشيكو مدرب جيد ولكنه يرغب في الحصول على 1.8 مليون يورو".

وتابع مرتضى منصور: "أمامنا 2 مدربين لتدريب الزمالك، وفيريرا اعتذر".
  
وأضاف مرتضى منصور: "كالديرون ومدرب إيطالي هما الأقرب لتدريب الزمالك،  وسوف نحدد اسم مدرب النادي بعد التوافق عليه".

وهنأ مرتضى منصور، النادي الأهلي بفوزه ببطولة الدوري العام، مضيفا: "يتم تطوير قناة الزمالك وزيادة البرامج".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عرض 1500 مدرب على الزمالك خلال يومين.. أحمد مرتضى يكشف أبرز المرشحين

أبرزهم فيريرا وديسابر.. قبل إعلان المدير الفني للزمالك.. تعرف على أبرز المرشحين لخلافة كارتيرون

3 مرشحين لخلافة كارتيرون في الزمالك.. ومدرب يصل القاهرة اليوم

المرشح الأقرب .. تعرف على مسيرة باتشيكو مع الزمالك

بعد مغادرة الفرنسي كارتيرون.. باتشيكو يعود لحسابات الزمالك

الزمالك ينتظر رد فيريرا خلال الساعات المقبلة .. تفاصيل

ترشيحاتنا

راقب أي تغييرات.. علامات بالأصابع تدل على الإصابة بسرطان الرئة

اتحاد الكرة: منع مرتضى منصور من المشاركة في أي نشاط لمدة 6 مباريات

تسبب كوارث صحية.. ابتعد عن تناول الأندومي

بها حمام سباحة ومهبط للطائرات.. تعرف على أطول سيارة فى العالم

يتعاطى المخدرات.. والد الهارب محمد علي: نهايته الإعدام وسأكون سعيدا | فيديو

بـ هوت شورت.. نرمين الفقى بإطلالة صيفية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. مشاهير عانوا من الزهايمر.. وياسمين صبري بإطلالة رياضية

بها حمام سباحة ومهبط للطائرات.. تعرف على أطول سيارة فى العالم

استنساخ الأسمرات في كل المحافظات .. حرب الدولة على العشوائيات تعيد بناء شخصية الإنسان المصري