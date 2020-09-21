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فردي مستقل.. أحمد موسى: أبو العينين يترشح لخوض انتخابات مجلس النواب.. فيديو

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:03 م
النائب محمد ابو العينين
النائب محمد ابو العينين
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، أعلن ترشحه لخوض انتخابات مجلس النواب على المقعد الفردى مستقل في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "دائرة الجيزة تضم الجيزة والدقي والعجوزة، وأبو العينين أعلن ترشحه على المقعد الفردي المستقبل بناء على طلب أهالي دائرة أبو العينين".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "أبو العينين يقدم كل الدعم لأهالي الجيزة سواء كان داخل مجلس النواب أو خارجه"، وهو ممثل محترم للشعب المصري ويتحدث بلسان الشعب وانحاز أبوالعينين للمواطن في عدد كبير من القوانين التي كان يناقشها مجلس النواب".

وأعلن النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، ترشحه لخوض انتخابات مجلس النواب 2021، على المقعد الفردي "مستقل" بدائرة الجيزة والعجوزة والدقي، بعد مناشدات عدة من أهل الدائرة الذي طالبوه بخوض الانتخابات.

وقال أبو العينين من خلال صفحته الرسمية على فيسبوك: «أهلي وأحبائي أبناء قسم أول الجيزة والدقي والعجوزة.. لقد استقبلتُ منكم على مدار الأيام الماضية رسائل من التأييد والمحبة امتزجت فيها مشاعركم الصادقة، بتلك التعبيرات الطيبة التي أسرت فؤادي وتملكت من تفكيري، وغيرَت مسارات الرؤى ووجهات التفكير تجاه خطوات مستقبلية، كنت أشرع في اتخاذها دون التخلي عنكم أو التوقف عن خدمة أهل دائرتي الكرام، الذين أحاطوني بمزيد من الحب الصادق، والمشاعر الطيبة، والتأييد المطلق، فكانوا حقيقةً خيرَ سندٍ وأفضل مُعين لي على مدار عملي البرلماني».

وتابع أبو العينين: «لقد عشنا سويا مسيرة ممتدة عبر عشرات السنوات، تمكنّا فيها بفضل الله وتوفيقه، من الإنجاز الفائق والعمل الدؤوب كنائب عن دائرة الجيزة بإخلاص وتفان ، وإنني بفضل الله أعاهدكم على استكمال ما بدأناه ما حييت عرفانا مني بفضلكم واستجابة لمطالبكم ونزولا على رغبتكم».
 
وأضاف أبو العينين: «أمام هذا الحب الجارف والنداءات الصادقة، لا يمكنني سوى التسليم لرغباتكم والاستجابة لمطالبكم بخوض انتخابات مجلس النواب القادمة، فلقد استخرت الله وعزمت على خوض انتخابات مجلس النواب 2021 عن دائرة ( الجيزة – الدقي – العجوزة ) مستقلا على المقعد الفردي، مستلهما منكم روح العطاء وعزيمة التحدي، ومستقويا بدعمكم وتأييدكم أملا في استكمال ما بدأناه وإتمام ما حققناه برؤية عصرية تنموية، تنحاز للوطن والمواطن».
 
واختتم أبو العينين حديثه لأهل دائرته: «إننا نُجدد العهدَ، ونسعى بما نملك من جهد وإرادة، أن نواكب هذا التطور المُذهل والتنمية المستحدثة، بما يتوافق مع سياسات الدولة المصرية ورؤية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية - من أجل حياة كريمة ومستقرة.. والله الموفق والمستعان».
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