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الري: إجراءات احترازية مشددة للتعامل مع ارتفاع مناسيب مياه النيل.. فيديو

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 07:43 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قالت الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، إن العام المائي يبدأ في أول شهر أغسطس من كل عام.

وأضافت الدكتورة إيمان السيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج"من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أن النصف الأول من شهر سبتمبر، شهد ارتفاع نسبة هطول أمطار علي نهر النيل؛ مما أدي إلى فيضانات في دول الجوار.

وأشارت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية، إلى أن تحذيرات ارتفاع مناسيب النيل، تخص أراضي طرح النيل.

وأوضحت الدكتورة إيمان السيد، أن المطر بدأ بالعودة إلى منسوبه الطبيعي بداية من ٢٠ سبتمبر علي نهر النيل، ولكن الدولة تتخذ كافة الإجراءات الاحتياطية؛ تخوفا من حدوث زيادة في الأمطار خلال شهر أكتوبر.

ونوهت إلي أنه تم حصر جميع الأراضي التي غمرتها زيادة مناسيب نهر النيل العام الماضي.
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