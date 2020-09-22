بعد خسارته مع التعاون بـ6 أهداف.. رد فعل الجماهير على أداء كارتيرون

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج #التعاون_الشارقة؛ بعد هزيمة التعاون السعودي بـ 6 أهداف مقابل لا شيء، تحت قيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.
وتصدر الهاشتاج، قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر، وجاءت التعليقات كالتالي:
"#التعاون_الشارقه من يضع يده في يد #النصر الصغير فطبيعي يلقم خسائر كبيرة " عدوى " أجل جايب السهلاوي ومدرب الزمالك".. و "اضرب كمان خلينى اتوب #التعاون_الشارقه".
وغرَّد آخرون "ايه ياعم #كارتيرون إجمد كده اومال ده انت لسه في أول المشوار #التعاون_الشارقه ".. و" كارتيرون يا فضيحتك بجد حاجه تكسف وعار، ليهم حق الزمالكاويه يحفلوا عليك للصبح، هههههه #التعاون_الشارقه".
واضاف اخرون "هاردلك للتعاون ماقصرتوا خيرها بغيرها #التعاون_الشارقه" و" فين كارتيرون عرفت قيمتك واسمك برز بمين أهو كويس عرفتنا اسم فريق اسمه التعاون بعيد عن الكبار #الاهلي #الهلال #الاتحاد #الوحده #التعاون_الشارقه".