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رياضة

بعد خسارته مع التعاون بـ6 أهداف.. رد فعل الجماهير على أداء كارتيرون

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 04:57 ص
كارتيرون
كارتيرون
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج #التعاون_الشارقة؛ بعد هزيمة التعاون السعودي بـ 6 أهداف مقابل لا شيء، تحت قيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

وتصدر الهاشتاج، قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر، وجاءت التعليقات كالتالي:

"‏‎#التعاون_الشارقه من يضع يده في يد ‎#النصر الصغير فطبيعي يلقم خسائر كبيرة " عدوى " أجل جايب السهلاوي ومدرب الزمالك"..  و "‏اضرب كمان خلينى اتوب #التعاون_الشارقه".

وغرَّد آخرون "‏ايه ياعم ‎#كارتيرون إجمد كده اومال ده انت لسه في أول المشوار ‎#التعاون_الشارقه ".. و" ‏كارتيرون يا فضيحتك بجد حاجه تكسف وعار، ليهم حق الزمالكاويه يحفلوا عليك للصبح، هههههه ‎#التعاون_الشارقه".


واضاف اخرون "‏هاردلك  للتعاون ماقصرتوا  خيرها بغيرها  ‎#التعاون_الشارقه" و" ‏فين كارتيرون عرفت قيمتك واسمك برز بمين أهو كويس عرفتنا اسم فريق اسمه التعاون بعيد عن الكبار ‎#الاهلي ‎#الهلال  ‎#الاتحاد  ‎#الوحده ‎#التعاون_الشارقه". 
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