بعد خسارته مع التعاون بـ6 أهداف.. رد فعل الجماهير على أداء كارتيرون

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وتصدر الهاشتاج ، قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر ، وجاءت التعليقات كالتالي:





"‏‎#التعاون_الشارقه من يضع يده في يد ‎#النصر الصغير فطبيعي يلقم خسائر كبيرة " عدوى " أجل جايب السهلاوي ومدرب الزمالك".. و "‏اضرب كمان خلينى اتوب #التعاون_الشارقه".





وغرَّد آخرون "‏ايه ياعم ‎#كارتيرون إجمد كده اومال ده انت لسه في أول المشوار ‎#التعاون_الشارقه ".. و" ‏كارتيرون يا فضيحتك بجد حاجه تكسف وعار، ليهم حق الزمالكاويه يحفلوا عليك للصبح، هههههه ‎#التعاون_الشارقه".









واضاف اخرون "‏هاردلك للتعاون ماقصرتوا خيرها بغيرها ‎#التعاون_الشارقه" و" ‏فين كارتيرون عرفت قيمتك واسمك برز بمين أهو كويس عرفتنا اسم فريق اسمه التعاون بعيد عن الكبار ‎#الاهلي ‎#الهلال ‎#الاتحاد ‎#الوحده ‎#التعاون_الشارقه".