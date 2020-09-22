بحيل من مطبخك.. وداعا لمشاكل الشعر

من حين لآخر تحتاجين إلى العناية بشعرك، وبدون الاعتماد على مواد صناعية باهظة الثمن، ونقدم لكِ اليوم بعض الطرق التي ستعتمد على مطبخك فقط.





هذه بعض الوصفات المنزلية من الطبيعة لتغذية شعرك، وهذه الوصفات المنزلية لا تستغرق الكثير من الوقت منكِ، وفقا لما نشره موقع "هيلثي".





في حالة تساقط شعرك:

يمكنك عمل عصير الجرجير أو البصل، كما يمكنك استخدام زيت الزيتون، وبعد ذلك تحتاجين إلى تدليك فروة الرأس بأي وصفة تفضلينها.





ويغطى الشعر بهذه المكونات ثم يترك على شعرك لمدة ساعتين، وبعد ساعتين يمكنك غسل شعرك بالشامبو.





إذا كنت تعاني من قشرة الرأس:

ضعي ملعقتين كبيرتين من الخل في كوب من الماء ودلكي فروة الرأس، وبعد 20 دقيقة يمكنك غسل شعرك بالشامبو.





نصائح رائعة لجمال شعرك:

تناول طعامًا صحيًا.

حاولي تدليك فروة رأسك كل يوم.

لا تمشطي شعرك كثيرًا؛ مشطي شعرك مرتين في اليوم.

عدم تعريض الشعر لضوء الشمس القوي.

لا تغسلي شعرك كثيرا.

لا تجففي شعرك بعد غسله بقوة.

هذبي شعرك من وقت لآخر.