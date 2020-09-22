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اقتصاد

تراجع أسعار الذهب بقيمة 12 جنيها.. وعيار 21 بـ828 جنيها للجرام

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:22 ص
مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
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آمنة عبدالعظيم
انخفضت أسعار الذهب بمصر في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 22  سبتمبر 2020، بقيمة 12 جنيها تقريبا للجرام.

وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 828 جنيها للجرام.

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وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالى: 
عيار 18 سجل 710 جنيهات.

عيار 21 وصل إلى 828 جنيها.

عيار 24 سجل 946 جنيها.
 
الجنيه الذهب بلغ سعره 6624 جنيها.
 
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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