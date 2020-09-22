AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لمدة 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن مركز ومدينة طوخ بسبب أعمال فنية اليوم

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:34 ص
محطة مياه
محطة مياه
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القليوبية عن انقطاع المياه عن مدينة ومركز طوخ لمدة 6 ساعات مساء اليوم، الثلاثاء، اعتبارا من الساعة 11 مساءً وحتى الساعة الخامسة فجرا.




وقالت الشركة إن الانقطاع يأتي نظرًا لأعمال فنية تابعة للجهاز التنفيذي بالقليوبية بالمرحلة الثانية لمحطة مياه العبادلة المرشحة.


وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة وحتى عودة الخدمة لطبيعتها.


من جانبه، أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية، أنه تم رفع درجة الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار.


وقال مجاهد إنه بلغ إجمالى المعدات التي استعدت بها الشركة لاستقبال موسم الأمطار 108 معدات، بالإضافة إلى 50 طلمبة غاطسة تم توزيعها على مناطق تجمع مياه الأمطار بالمدن المختلفة على مستوى المحافظة، موضحا أن أطوال شبكات الصرف الصحى بالمحافظة تصل إلى 1950.3 كم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قطع المياه 4 ساعات عن أبو الغيط بالقناطر بسبب أعمال الصيانة

لمدة 5 ساعات.. قطع المياه عن مركز ومدينة قليوب لأعمال الصيانة بعد غد

قطع المياه عن مدينة طوخ لغسيل الشبكات..اليوم

غدا.. قطع المياه عن قرى الخانكة بالقليوبية لمدة 15 ساعة

قطع مياه الشرب عن 6 قرى بالخانكة.. اعرف المواعيد

مياه القليوبية: 158 معدة وطلمبة غاطسة للاستعداد لموسم الأمطار

ترشيحاتنا

فايلر يستبعد عناصر الأهلي الأساسيين أمام نادي مصر لهذا السبب

مرتضى منصور يوجه رسالة لـ قناة الأهلي وأشرف صبحي.. ويعلق على هزيمة التعاون بسداسية مع كارتيرون

قطع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة .. اعرف السبب وموعد عودة الخدمة

علاج سحر تعطيل الزواج بـ9 آيات من سورة البقرة.. حتى لا ترى شريكك شيطانا

في عيد ميلاد أسامة عباس.. حقيقة خطوبته لـ سوزان مبارك

أخبار الرياضة.. رسالة صادمة من شوبير لـ مرتضى منصور.. كارتيرون يقترب من الرحيل عن التعاون السعودي.. فيريرا يكشف سبب اعتذاره عن قيادة الزمالك

AdvertisementS

لم تسجل هذا المستوى في تاريخها.. تفاصيل أكبر انهيار لـ الليرة التركية

في عيد ميلاد أسامة عباس.. حقيقة خطوبته لـ سوزان مبارك

متعملش عقلك بعقله يا ابني.. شوبير يوجه رسالة قوية لـ مرتضى منصور.. شاهد

بقالها 5 شهور.. تفاصيل جديدة في واقعة الاعتداء على «عم عاشور» بسوهاج

تراجع أسعار الذهب بقيمة 12 جنيها.. وعيار 21 بـ828 جنيها للجرام

بشورت جينز.. شاهد بسمة وهبة بإطلالة كاجوال أثناء التسوق بلندن

أخبار الرياضة.. رسالة صادمة من شوبير لـ مرتضى منصور.. كارتيرون يقترب من الرحيل عن التعاون السعودي.. فيريرا يكشف سبب اعتذاره عن قيادة الزمالك

فايلر يستبعد عناصر الأهلي الأساسيين أمام نادي مصر لهذا السبب

الدولار يسجل 15.7 جنيها.. أسعار العملات الأجنبية بمستهل تعاملات اليوم

مرتضى منصور يوجه رسالة لـ قناة الأهلي وأشرف صبحي.. ويعلق على هزيمة التعاون بسداسية مع كارتيرون

بعد خسارته مع التعاون بـ6 أهداف.. رد فعل الجماهير على أداء كارتيرون

بعد فشل دعواته التخريبية.. المقاول الهارب محمد علي يقضي سهرته مع إحدى الفتيات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم وجود 3 من أفراد عائلته.. طفل يطلق النار على نفسه في أمريكا

أرخص سيارة زيرو في مصر.. صور

بشورت جينز.. شاهد بسمة وهبة بإطلالة كاجوال أثناء التسوق بلندن