لمدة 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن مركز ومدينة طوخ بسبب أعمال فنية اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القليوبية عن انقطاع المياه عن مدينة ومركز طوخ لمدة 6 ساعات مساء اليوم، الثلاثاء، اعتبارا من الساعة 11 مساءً وحتى الساعة الخامسة فجرا.















وقالت الشركة إن الانقطاع يأتي نظرًا لأعمال فنية تابعة للجهاز التنفيذي بالقليوبية بالمرحلة الثانية لمحطة مياه العبادلة المرشحة.







وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة وحتى عودة الخدمة لطبيعتها.







من جانبه، أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية، أنه تم رفع درجة الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار.









وقال مجاهد إنه بلغ إجمالى المعدات التي استعدت بها الشركة لاستقبال موسم الأمطار 108 معدات، بالإضافة إلى 50 طلمبة غاطسة تم توزيعها على مناطق تجمع مياه الأمطار بالمدن المختلفة على مستوى المحافظة، موضحا أن أطوال شبكات الصرف الصحى بالمحافظة تصل إلى 1950.3 كم.

