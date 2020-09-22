AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة بنها: تأهيل وتدريب الخريجين لربطهم بسوق العمل

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:09 ص
جامعة بنها
جامعة بنها
Advertisements
إبراهيم الهوارى
استقبل الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها المهندس عباس الطوخي رئيس مجلس إدارة  شركات " ستار فيد الطوخي " للدواجن والأعلاف والإستيراد والتصدير، بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور محمد غانم عميد كلية الطب البيطري بمشتهر وعدد من خريجي كلية الطب البيطري دفعة 2019 والذي تم اختيارهم للعمل بمواقع الشركة المختلفة.
من جانبه أكد رئيس  الجامعة ان الجامعة قامت بإنشاء وحدة الخريجين بكليات الجامعة بهدف التواصل مع الطلاب الخريجين ، مشيرا الى ان الجامعة لديها استراتيجية، تتلخص فى التركيز والاهتمام بتأهيل وتدريب الخريجين وربطهم بسوق العمل بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل لهم.

وقال الدكتور تامر سمير ان الجامعة قامت بتحديث كافة برامجها الدراسية لتتواكب مع متطلبات سوق العمل وبالأخص في كلية الطب البيطري نظرا لتوافر لخريجى الطب البيطري عدد كبير من المجالات بعد التخرج

 ومن جانبه أشاد المهندس عباس الطوخي بخريجي  كلية الطب البيطري بجامعة بنها من حيث المستوى العلمي والتعليمي والبحثي  لهم.

وأشار عميد كلية الطب البيطري إلى أنه تم الإعلان عن منح للتدريب والتوظيف لخريجي دفعة 2019 بالتعاون مع  مجموعة شركات " ستار فيد الطوخي " للدواجن والأعلاف والإستيراد والتصدير وتم عمل  المقابلات الشخصية لخريجي الكلية وتم اختيار 20 خريج من الكلية للعمل بالشركة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعيين تامر سمير نائبا لرئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب

ترشيحاتنا

رغم وجود 3 من أفراد عائلته.. طفل يطلق النار على نفسه في أمريكا

سعر شيري أريزو chery arrizo 5 اليوم في مصر .. صور

التعليم تقرر تحصيل مصروفات العام الجديد إلكترونيا وعبر البريد.. يتصدر نشرة صباح البلد

بسبب ابنته.. زوج يكتشف خيانة شريكة حياته بعد زواج استمر 14 عامًا

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 22 - 9 - 2020

مقرها القاهرة..وزراء منتدى غاز المتوسط يوقعون ميثاق تحويله لمنظمة إقليمية

AdvertisementS

للانتقال إلى أتلتيكو مدريد.. سواريز يطالب إدارة برشلونة بالموافقة على رحيله مجانا

متعملش عقلك بعقله يا ابني.. شوبير يوجه رسالة قوية لـ مرتضى منصور.. شاهد

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقدم شريف إكرامي في مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل

لم تسجل هذا المستوى في تاريخها.. تفاصيل أكبر انهيار لـ الليرة التركية

بقالها 5 شهور.. تفاصيل جديدة في واقعة الاعتداء على «عم عاشور» بسوهاج

المدارس الخاصة والدولية تستعد لتحصيل هذه الرسوم من الطلاب في العام الدراسي الجديد | تفاصيل

مقرها القاهرة..وزراء منتدى غاز المتوسط يوقعون ميثاق تحويله لمنظمة إقليمية

بسبب ابنته.. زوج يكتشف خيانة شريكة حياته بعد زواج استمر 14 عامًا

طعن شاب مصري خلال مشاجرة بالسعودية

بشورت جينز.. شاهد بسمة وهبة بإطلالة كاجوال أثناء التسوق بلندن

مصدر: القبض على عناصر مشاغبة حاولت التعدي على سيارة شرطة بالبدرشين

أخبار الرياضة.. رسالة صادمة من شوبير لـ مرتضى منصور.. كارتيرون يقترب من الرحيل عن التعاون السعودي.. فيريرا يكشف سبب اعتذاره عن قيادة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار شيري تيجو 3 chery tiggo.. صور

بسبب البكتيريا الزرقاء.. بوتسوانا تكشف غموض موت 300 فيل منذ يوليو

سعر شيري أريزو chery arrizo 5 اليوم في مصر .. صور