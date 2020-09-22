رئيس جامعة بنها: تأهيل وتدريب الخريجين لربطهم بسوق العمل

استقبل الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها المهندس عباس الطوخي رئيس مجلس إدارة شركات " ستار فيد الطوخي " للدواجن والأعلاف والإستيراد والتصدير، بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور محمد غانم عميد كلية الطب البيطري بمشتهر وعدد من خريجي كلية الطب البيطري دفعة 2019 والذي تم اختيارهم للعمل بمواقع الشركة المختلفة.



وقال الدكتور تامر سمير ان الجامعة قامت بتحديث كافة برامجها الدراسية لتتواكب مع متطلبات سوق العمل وبالأخص في كلية الطب البيطري نظرا لتوافر لخريجى الطب البيطري عدد كبير من المجالات بعد التخرج



ومن جانبه أشاد المهندس عباس الطوخي بخريجي كلية الطب البيطري بجامعة بنها من حيث المستوى العلمي والتعليمي والبحثي لهم.



وأشار عميد كلية الطب البيطري إلى أنه تم الإعلان عن منح للتدريب والتوظيف لخريجي دفعة 2019 بالتعاون مع مجموعة شركات " ستار فيد الطوخي " للدواجن والأعلاف والإستيراد والتصدير وتم عمل المقابلات الشخصية لخريجي الكلية وتم اختيار 20 خريج من الكلية للعمل بالشركة.



من جانبه أكد رئيس الجامعة ان الجامعة قامت بإنشاء وحدة الخريجين بكليات الجامعة بهدف التواصل مع الطلاب الخريجين ، مشيرا الى ان الجامعة لديها استراتيجية، تتلخص فى التركيز والاهتمام بتأهيل وتدريب الخريجين وربطهم بسوق العمل بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل لهم.