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حوادث

ضبط المتهمين بخطف شخص أفريقى الجنسية بالمعادى

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:32 م
المتهمين
المتهمين
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محمد صبرى
نجح رجال الأمن فى كشف ملابسات واقعة احتجاز أحد الأشخاص يحمل جنسية أجنبية وضبط مرتكبى الواقعة وتحرير المختطف.
  
تبلغ لقسم شرطة المعادى قيام أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بالتوجه لمقابلة بعض الأشخاص بدائرة قسم شرطة الأميرية، وفى وقتٍ لاحق وحال قيام زوجته تحمل نفس الجنسية بالتواصل معه هاتفيًا تجاوب معها أحد الأشخاص وأخبرها بقيامه باختطاف المذكور وطلب مبلغ مالى كفدية لإطلاق سراحه. 


بإجراء التحريات وجمع المعومات توصلت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (9) أشخاص عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (5) منهم.

وبمواجهتهم أقروا بأنه نظرًا لسابقة قيام المجنى عليه بالاشتراك مع آخر "يحمل جنسية دولة أجنبية" بالنصب على أحد المتهمين، والاستيلاء منه على مبلغ مالى عقب إيهامهما بقدرتهما على تحويل الأوراق إلى عملات أجنبية "دولار" باستخدام  مادة كيميائية، مما أثار حفيظته فخطط لاختطافه ومساومة زوجته على دفع المبلغ المالى المشار إليه نظير إطلاق سراحه وفى سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين .

وتم استدراج المجنى عليه للتقابل معهم بدعوى رغبتهم فى تحويل بعض الأوراق إلى عملات أجنبية، وفور وصوله قاموا باصطحابه داخل سيارة، وتوجهوا لإحدى الورش محل عمل أحد المتهمين، وقاموا باحتجازه وحاولوا إكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، وخشية افتضاح أمرهم قام اثنين من المتهمين باصطحابه لمصحة لعلاج الإدمان كائنة بدائرة قسم شرطة المقطم، واحتجازه بداخلها بدعوى علاجه من الإدمان "دون علم القائمين عليها بحقيقة الواقعة".

تم بإرشاد المتهمين المضبوطين التوصل لمكان احتجاز المجنى عليه وإطلاق سراحه من داخل المصحة المشار إليها، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها واتهمهم باختطافه واحتجازه.

كما تم بإرشادهم ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.
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