AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

قصة ظهور كورونا في مدرسة ران الألمانية بمدينة نصر

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 01:03 م
لقطة من داخل مدرسة
لقطة من داخل مدرسة ران الالمانية
Advertisements
ياســـمين بدوي
حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات الاخيرة بعد ان انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بأن فيروس كورونا تسبب في توقف الدراسة من الصف 2 إلى 12 في مدرسة ران الألمانية بالقاهرة بمدينة نصر.

اقرأ أيضا| 

ومن جانبه علم موقع صدى البلد من مصادر رسمية أن حالة الكورونا التي ظهرت في المدرسة المذكورة ، هي حالة لأحد المعلمين وليس للطلاب ، وأفادت المصادر بأن المعلم المصاب أصلا في إجازة وأبلغ إدارة المدرسة بأنه مصاب بكورونا للاعتذار عن الحضور وذلك قبل أن يخالط أي من الطلاب.

وأوضحت المصادر، أن الدراسة لم تبدأ في المدرسة المذكورة حتى الآن إلا لرياض الاطفال فقط، مؤكدةً أن الوضع الدراسي مستقر و لم يتأثر في فصول رياض الأطفال بإصابة هذا المعلم.



وأكدت المصادر أنه بالنسبة للصفوف من 2 حتى 12 فلم تبدأ الدراسة بالنسبة لطلابها حتى الان من الأساس ، وبالتالي فهي متوقفة من قبل ظهور الحالة ولم يحدث أي إغلاق مفاجئ لفصولها ولا وقف لدراستها مثلما يروج البعض.

ومن جانبها قالت إدارة المدرسة : نطبق كافة الإجراءات الصحية في مدارس ران بالقاهرة ، حيث يتم استخدام المنظفات والمطهرات والمعقمات بأنواعها.

وأضافت قائلة: في الأسابيع القليلة الماضية استعد جميع الموظفون والمُعلمون لحضور التلاميذ للمدرسة،  فقد وضعنا خطة للتدابير الصحية والوقائية، وقمنا بتطبيقها في مبنى المدرسة، كما تم توعية جميع الموظفين بشكل كافٍ حول تلك التدابير
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هبة من مسيو ديليسبس.. نشأة التعليم في بورسعيد خلال أغسطس 1863 بمدارس للارساليات الدينية

ترشيحاتنا

فايلر يدفع بـ الشحات وكهربا في مباريات الدوري لتجهيزهما لمواجهة الوداد

الحكومة: تأسيس شركة مساهمة مصرية سودانية تختص بتسمين وإنتاج المواشي

مقرها القاهرة..وزراء منتدى غاز المتوسط يوقعون ميثاق تحويله لمنظمة إقليمية

التسليم خلال 36 شهرًا.. مد حجز شقق متوسطي الدخل بــ4 محافظات حتى 8 أكتوبر

مصدر: القبض على عناصر مشاغبة حاولت التعدي على سيارة شرطة بالبدرشين

طارق يحيى Vs رضا عبد العال.. 4 تعديلات في تشكيل الزمالك ضد طنطا الليلة

AdvertisementS

للانتقال إلى أتلتيكو مدريد.. سواريز يطالب إدارة برشلونة بالموافقة على رحيله مجانا

قياسا بالأسبوع الماضي..وزيرة الصحة: 8.75 % انخفاضا فى نسبة المصابين بفيروس كورونا بمصر

بقالها 5 شهور.. تفاصيل جديدة في واقعة الاعتداء على «عم عاشور» بسوهاج

مفاجأة أجايي وموقف أزارو.. شوبير يحسم مصير الأجانب في الأهلي خلال الميركاتو

لم تسجل هذا المستوى في تاريخها.. تفاصيل أكبر انهيار لـ الليرة التركية

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقدم شريف إكرامي في مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل

المدارس الخاصة والدولية تستعد لتحصيل هذه الرسوم من الطلاب في العام الدراسي الجديد | تفاصيل

الوزراء يوافق على إنشاء كلية آثار عين شمس

بشورت جينز.. شاهد بسمة وهبة بإطلالة كاجوال أثناء التسوق بلندن

خاص| على طريقة بيراميدز .. شركة استثمارية تقترب من شراء نادي المقاصة

شتمه وأهانه ومردش عليه.. القصة الكاملة لتعرض مصري للطعن على يد سعودي

الإعلان الرسمي يقترب .. الأهلي ينهي اتفاقه مع محمد إبراهيم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اسعار ومواصفات شيري تيجو 8 Chery Tiggo 8 .. صور

فوائد عصير القصب .. مزايا خارقة غير مقاومته لـ الأملاح

أم شابة تلقى مصرعها غرقا أمام طفلتها خلال رحلة عائلية