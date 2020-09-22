قصة ظهور كورونا في مدرسة ران الألمانية بمدينة نصر

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ومن جانبه علم موقع صدى البلد من مصادر رسمية أن حالة الكورونا التي ظهرت في المدرسة المذكورة ، هي حالة لأحد المعلمين وليس للطلاب ، وأفادت المصادر بأن المعلم المصاب أصلا في إجازة وأبلغ إدارة المدرسة بأنه مصاب بكورونا للاعتذار عن الحضور وذلك قبل أن يخالط أي من الطلاب.





وأوضحت المصادر، أن الدراسة لم تبدأ في المدرسة المذكورة حتى الآن إلا لرياض الاطفال فقط، مؤكدةً أن الوضع الدراسي مستقر و لم يتأثر في فصول رياض الأطفال بإصابة هذا المعلم.













وأكدت المصادر أنه بالنسبة للصفوف من 2 حتى 12 فلم تبدأ الدراسة بالنسبة لطلابها حتى الان من الأساس ، وبالتالي فهي متوقفة من قبل ظهور الحالة ولم يحدث أي إغلاق مفاجئ لفصولها ولا وقف لدراستها مثلما يروج البعض.





ومن جانبها قالت إدارة المدرسة : نطبق كافة الإجراءات الصحية في مدارس ران بالقاهرة ، حيث يتم استخدام المنظفات والمطهرات والمعقمات بأنواعها.





وأضافت قائلة: في الأسابيع القليلة الماضية استعد جميع الموظفون والمُعلمون لحضور التلاميذ للمدرسة، فقد وضعنا خطة للتدابير الصحية والوقائية، وقمنا بتطبيقها في مبنى المدرسة، كما تم توعية جميع الموظفين بشكل كافٍ حول تلك التدابير