بالمستندات .. مصروفات المدارس لعام 2021 بعد اعتمادها من وزير التعليم

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، القرار الوزاري رقم 155 لسنة 2020 ، الخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الاضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2020/2021.





ونص القرار على تحديد مصروفات الاشتراكات ومقابل الخدمات الاضافية والانشة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما يلي :





من رياض الأطفال حتى 3 ابتدائي : 300 جنيه.

من 4 ابتدائي حتى 3 اعدادي 200 جنيه.

من اولى ثانوي حتى 3 ثانوي : 500 جنيه .

صفوف التعلمي الثانوي الفني بكافة انواعه وانظمته (3 و 5 سنوات): 200 جنيه .





وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد بالصور التفاصيل الكاملة للقرار الوزاري الجديد الذي اعتمده وزير التربية والتعليم اليوم بهذا الشأن



