AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بالمستندات .. مصروفات المدارس لعام 2021 بعد اعتمادها من وزير التعليم

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:59 م
مصروفات المدارس
مصروفات المدارس
Advertisements
ياســـمين بدوي
اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، القرار الوزاري رقم 155 لسنة 2020 ، الخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الاضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2020/2021.

ونص القرار على تحديد مصروفات الاشتراكات ومقابل الخدمات الاضافية والانشة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما يلي :

من رياض الأطفال حتى 3 ابتدائي : 300 جنيه.
من 4 ابتدائي حتى 3 اعدادي 200 جنيه.
من اولى ثانوي حتى 3 ثانوي : 500 جنيه .
صفوف التعلمي الثانوي الفني بكافة انواعه وانظمته (3 و 5 سنوات): 200 جنيه .

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد بالصور التفاصيل الكاملة للقرار الوزاري الجديد الذي اعتمده وزير التربية والتعليم اليوم بهذا الشأن

بالمستندات .. مصروفات المدارس لعام 2021 بعد اعتمادها من وزير التعليم
بالمستندات .. مصروفات المدارس لعام 2021 بعد اعتمادها من وزير التعليم
بالمستندات .. مصروفات المدارس لعام 2021 بعد اعتمادها من وزير التعليم
بالمستندات .. مصروفات المدارس لعام 2021 بعد اعتمادها من وزير التعليم
بالمستندات .. مصروفات المدارس لعام 2021 بعد اعتمادها من وزير التعليم
بالمستندات .. مصروفات المدارس لعام 2021 بعد اعتمادها من وزير التعليم
بالمستندات .. مصروفات المدارس لعام 2021 بعد اعتمادها من وزير التعليم
بالمستندات .. مصروفات المدارس لعام 2021 بعد اعتمادها من وزير التعليم
بالمستندات .. مصروفات المدارس لعام 2021 بعد اعتمادها من وزير التعليم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصروفات المدارس الخاصة.. تحرك برلماني لتخفيضها ودفعها على أقساط بسبب كورونا.. ومقترح بإلغاء رسوم الباص والأنشطة

أخبار التعليم .. استعدادا للعام الدراسي الجديد.. خطة للفحص والطوارئ بالجامعات لمواجهة كورونا.. و وزير التعليم: بدء الدراسة في المدارس والجامعات 17 أكتوبر

ترشيحاتنا

هدد الشرطة على الفيسبوك.. مقتل "لانشون" في تبادل لإطلاق النار مع قوات أمن المنوفية

أفضل 3 تطبيقات لاسترجاع صورك وفيديوهاتك المحذوفة

غلبان وعلى سجيته.. عمر كمال يكشف لـ صدى البلد سر أزمته مع حمو بيكا

بالكعب العالى.. ميريهان حسين فى أحدث إطلالة لها على إنستجرام

مفيش مظاهرات.. أحمد موسى يكشف زيف الإخوان عن اشتباكات حوش عيسى.. فيديو

مقرها القاهرة.. مصر توقع ميثاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسط لمنظمة إقليمية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استنساخ الأسمرات في كل المحافظات .. حرب الدولة على العشوائيات تعيد بناء شخصية الإنسان المصري

بمكونات طبيعية.. وصفة هندية لتفتيح البشرة بعد التعرض للشمس

بعد 114 سنة من تشريح دماغها.. أوغست ديتر كلمة السر في اكتشاف الزهايمر