AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كريم قاسم يتصدر غلاف مجلة Digital studio

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 02:23 م
كريم قاسم
كريم قاسم
Advertisements
شروق ابراهيم
تصدر النجم كريم قاسم غلاف العدد الجديد من مجلة Digital Studio  التي تعتبر مصدر المعلومات الرائد في المنطقة لصناعات إنتاج الأفلام والتلفزيون والبث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتوزع  في مختلف أنحاء العالم

وتحدث كريم قاسم في العدد الجديد من مجلة Digital Studio عن تجربة انتاجه لأول فيلم قصير له بعنوان " الحفرة" والذي يدخل بيه عالم الإنتاج السينمائي كما  تحدث عن صناعة الأفلام في الشرق الأوسط وكيف يمكننا أن ننتج أفلام بطرق بديلة تشجع الشباب على خوض التجربة دون الحاجة إلى ميزانيات ضخمة وعن أعمال القادمة.

وظهر كريم قاسم على الغلاف بجلسة تصوير جديدة مع المصور محسن عثمان وستايلست ندا حسام وملابس من dstore Egypt

يذكر أن كريم قاسم قد شارك في عدد من الأعمال العالمية منها The First Line  وSawah  الذين يعرضوا الآن على منصة Netflix  كما شارك في المسلسل البريطاني The State .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في مملكة إبليس.. كريم قاسم ينشر كواليس مشهد الضفادع.. فيديو

مجلة تركية تدعو إلى إعلان الخلافة: إذا لم يكن الآن فمتى؟

كريم قاسم ينشر صورا من جلسة تصوير جديدة

هند صبري على غلاف العدد الجديد من مجلة فوج العربية

بعد اختيارها ضمن أفضل مطربي العام .. 20 صورة تكشف أناقة إليسا

شراكة لمدة خمس سنوات بين Netflix واستوديو ميركوت

ترشيحاتنا

وفاة والدة النجم العالمي سيلفستر ستالون

للخاضعين للخدمة المدنية.. فتوى قضائية تنهي الحياة الوظيفية لمتعاطي المخدرات

الأرض لسه مبردتش..الأرصاد تكشف عن سبب عدم الشعور بانخفاض درجات الحرارة

الأهلي يؤجل الإعلان عن الصفقات الجديدة بسبب أجايي وجيرالدو

مصدر: القبض على عناصر مشاغبة حاولت التعدي على سيارة شرطة بالبدرشين

الرئيس السيسي يتلقي دعوة للمشاركة في مراسم توقيع اتفاق السلام بجنوب السودان

AdvertisementS

للانتقال إلى أتلتيكو مدريد.. سواريز يطالب إدارة برشلونة بالموافقة على رحيله مجانا

بقالها 5 شهور.. تفاصيل جديدة في واقعة الاعتداء على «عم عاشور» بسوهاج

قياسا بالأسبوع الماضي..وزيرة الصحة: 8.75 % انخفاضا فى نسبة المصابين بفيروس كورونا بمصر

خاص| على طريقة بيراميدز .. شركة استثمارية تقترب من شراء نادي المقاصة

مفاجأة أجايي وموقف أزارو.. شوبير يحسم مصير الأجانب في الأهلي خلال الميركاتو

لم تسجل هذا المستوى في تاريخها.. تفاصيل أكبر انهيار لـ الليرة التركية

بشورت جينز.. شاهد بسمة وهبة بإطلالة كاجوال أثناء التسوق بلندن

هجوم لاذع على مريم أوزرلي بسبب حملها للمرة الثانية بدون زواج

المدارس الخاصة والدولية تستعد لتحصيل هذه الرسوم من الطلاب في العام الدراسي الجديد | تفاصيل

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقدم شريف إكرامي في مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل

أخبار الرياضة.. رسالة صادمة من شوبير لـ مرتضى منصور.. كارتيرون يقترب من الرحيل عن التعاون السعودي.. فيريرا يكشف سبب اعتذاره عن قيادة الزمالك

الإعلان الرسمي يقترب .. الأهلي ينهي اتفاقه مع محمد إبراهيم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقف إنساني.. ممرضة تحقق الأمنية الأخيرة لمريض سرطان يصارع الموت.. شاهد

بفستان جريء.. ملك قورة تثير الجدل.. والجمهور: أنتِ عملتي عملية نحت؟

بالكمامة.. جوني ديب يروج لفيلمه الجديد El Loto بمهرجان San Sebastián.. صور