كريم قاسم يعرض صور جديدة له من مهرجان تورنتو

نشر الفنان

عدة صور له، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق كريم قاسم على الصور قائلا "من

سنتين أول عرض لفيلم ليل خارجي في مهرجان تورنتو

".

وحازت الصور إعجابًا كبيرًا من الجماهير، وجاءت التعليقات كالآتي:

- ما قبل الكورونا

-وحشتنا يا فنان



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يذكر أن

قد نشر فيديو يحكي فيه تجربته بعد إصابته بفيروس كوفيد 19 "الكورونا" بهشتاج #الكورونا_مش_عيب. وعبر كريم عن تجربته كاملة من لحظة اكتشاف إصابته وحتى اليوم وهو في مرحلة الشفاء الكامل.

وأحدث أعمال كريم قاسم كان مشاركته في مسلسل لما كنا صغيرين في رمضان ومسلسل مملكة إبليس على شاهد والذي ينتظر عرض الفصل الثاني قريبًا، ومؤخرًا عرض له فيلم ليل خارجي والفيلم العالمي سواح على NETFLIX.