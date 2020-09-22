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اقتصاد

التموين تعلن انتهاء فترة الأوكازيون الصيفي 2020

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:37 م
وزارة التموين
وزارة التموين
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محمد صبيح

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتهاء العمل بالأوكازيون الصيفى اليوم الثلاثاء بمشاركة 3020 محلا من القطاع العام والخاص واستثمارى، كما تم تحرير 909 محاضر طوال فترة الاوكازيون الصيفى منهم عروض وهمية وعدم الإعلان عن الأسعار وكذلك عدم الإعلان عن سعرين قبل وبعد التخفيضات.

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وأكد تقرير صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية نجاح الأوكازيون الصيفى 2020 وسط إقبال كبير من الجمهور للاستفادة من تخفيضات الاسعار ومشاركة كبيرة ايضا من المحلات التجارية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية.
 
وواصلت المحلات المشاركة في عروض تخفيضات الأسعار خلال فترة الأوكازيون، وفقا لنسبة التخفيضات المشاركة بها فى الأسعار دون إلزامها بأي نسبة في التخفيضات، شريطة أن تكون هذه التخفيضات حقيقية، وأن يلتزم صاحب المحل بالإعلان عن سعر المنتج قبل وبعد التخفيضات.
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