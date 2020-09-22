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حوادث

مثلث الغرق لا ينتهي.. انتشال جثة شاب من شاطئ الهانوفيل غرب الإسكندرية

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:46 م
غرق شخص
غرق شخص
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أحمد بسيوني

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية، الثلاثاء، في انتشال جثة طالب، بعد غرقه بشاطئ الهانوفيل، غرب الإسكندرية.


وتلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغًا بوجود غريق بشاطئ نادي الشرطة بالهانوفيل، عقب نزوله لمياه الشاطئ.


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توجهت قوة من القسم بصحبة قوات الإنقاذ النهرى، وتبين أن الغريق يدعى معاذ مصطفى نصر، 19 عاما، طالب من مدينة المنصورة محافظة الدقهلية، وتم انتشال الجثة من شاطئ زهراء الهانوفيل الذي يبعد حوالي نصف كيلو عن مكان الغرق.

وتحرر محضر بالواقعة ونقل الجثة للمشرحة لتسليمها لأسرة الغريق.

وشهدت شواطئ العجمي عددًا من حوادث الغرق على مدار الأشهر الماضية، على الرغم من قرار إغلاق الشواطئ لمجابهة فيروس كورونا، كان أبرزها حادث شاطئ النخيل الذي أودى بحياة 12 شخصًا في يوم واحد.

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