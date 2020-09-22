أخبار التعليم.. 5 معلومات عن منصة التعليم العالي الجديدة.. بدء الكشف الطبي لطلاب جامعة الفيوم.. 18 معلومة عن قانون هيئة جودة التعليم الفني

نشر "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.وفيما يلي ينشر "صدى البلد" موجزا لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم:أبرزها الأمن السيبراني.. كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالقاهرة تستحدث برامج جديدة5 معلومات هامة عن منصة التعلم عن بعد بالجامعات المصريةفي رابع أيام امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية.. التعليم: لم نرصد أي مشكلاتغدا.. بدء الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة المنياالإعداد العلمي للدبلوماسيين .. جامعة القاهرة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الخارجية750 جنيها منحة للعاملين بجامعة بنها بمناسبة بدء العام الدراسى الجديدمحافظ الشرقية يتفقد مدرسة فاقوس الرسمية للغات بتكلفة 10 ملايين جنيهإنجازات تعليمية | 18 معلومة عن تفاصيل قانون هيئة جودة التعليم الفني الجديدةبإجراءات احترازية.. بدء الكشف الطبي للطلاب المستجدين بجامعة الفيوم5 معلومات هامة عن منصة التعلم عن بعد بالجامعات المصرية