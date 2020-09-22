AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

أخبار التعليم.. 5 معلومات عن منصة التعليم العالي الجديدة.. بدء الكشف الطبي لطلاب جامعة الفيوم.. 18 معلومة عن قانون هيئة جودة التعليم الفني

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:59 م
طلاب تنسيق 2020
طلاب تنسيق 2020
Advertisements
قســــم التعليم
نشر "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.

وفيما يلي ينشر "صدى البلد" موجزا لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم:









Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة حلوان تبدأ الكشف الطبي للطلاب المستجدين.. الكليات: سداد رسوم الكشف إلكترونيا.. ويجب إحضار شهادة اختبار فيروس c

جامعة حلوان: رسوم الكشف الطبى للطلاب المستجدين 20 جنيها

جامعة حلوان: رسوم الكشف الطبي للمستجدين 20 جنيها والسداد إلكترونيا

جامعة حلوان : الكشف الطبي قد يمنع الطالب من الالتحاق بالكلية الراغب فيها

أخبار التعليم.. جامعة القاهرة تعلن خدمات جديدة مع بدء الدراسة.. خطوات الانضمام لمحاضرات المنصة الجديدة للجامعات.. وكل ما تريد معرفته عن برنامج اللغة الإنجليزية بـ زراعة القاهرة

بإجراءات احترازية.. بدء الكشف الطبي للطلاب المستجدين بجامعة الفيوم

ترشيحاتنا

طارق يحيى Vs رضا عبد العال.. 4 تعديلات في تشكيل الزمالك ضد طنطا الليلة

التسليم خلال 36 شهرًا.. مد حجز شقق متوسطي الدخل بــ4 محافظات حتى 8 أكتوبر

لم تسجل هذا المستوى في تاريخها.. تفاصيل أكبر انهيار لـ الليرة التركية

أخبار الرياضة.. الأهلي ينهي اتفاقه مع محمد إبراهيم.. شوبير يثير الجدل بشأن عودة كارتيرون لـ الزمالك

فيديوجراف.. زوجة سعودية تعبر عن حبها لزوجها بأغرب طريقة

تغريم مجدى عبد الغني 400 ألف جنيه لامتناعه عن سداد ميراث أقاربه

AdvertisementS

للانتقال إلى أتلتيكو مدريد.. سواريز يطالب إدارة برشلونة بالموافقة على رحيله مجانا

الإعلان الرسمي يقترب .. الأهلي ينهي اتفاقه مع محمد إبراهيم

رسميا.. حذف أغنية قلبي ارتاح لمحمد الشرنوبي من يوتيوب

تغريم مجدى عبد الغني 400 ألف جنيه لامتناعه عن سداد ميراث أقاربه

بعد سقوط كارتيرون المهين مع التعاون.. هل تتحقق نبوءة تركي آل الشيخ سريعا؟

أخبار الرياضة.. الأهلي ينهي اتفاقه مع محمد إبراهيم.. شوبير يثير الجدل بشأن عودة كارتيرون لـ الزمالك

خاص| على طريقة بيراميدز .. شركة استثمارية تقترب من شراء نادي المقاصة

بشورت جينز.. شاهد بسمة وهبة بإطلالة كاجوال أثناء التسوق بلندن

خاص| تفاصيل العرض المغربي للتعاقد مع جيرالدو

قياسا بالأسبوع الماضي..وزيرة الصحة: 8.75 % انخفاضا فى نسبة المصابين بفيروس كورونا بمصر

لم تسجل هذا المستوى في تاريخها.. تفاصيل أكبر انهيار لـ الليرة التركية

مفاجأة أجايي وموقف أزارو.. شوبير يحسم مصير الأجانب في الأهلي خلال الميركاتو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تصدم معازيم حفل زفافها بقائمة شروط ومحظورات صارمة.. اعرف الحكاية

بـ فستان أخضر.. شاهد | إطلالة أحلام من حفل غنائها بالسعودية

بـ فستان فسفوري.. أصالة تثير الجدل في أحدث ظهور