زراعة البرلمان: الفيضان الحالي يوفر لمصر احتياطي 4 سنوات من المياه

حصة مصر من مياه النيل خلال هذا العام ستتضاعف لتكفي

4 سنوات من الاحتياطي المائي المستخدم في الشرب والزراعة، وذلك بفضل ارتفاع منسوب مياه النيل هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة.





وأوضح ملك في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا الاحتياطي يؤمن مصر مائيا في حالة نقص المياه مستقبلا، مستطردا: " مصر هبة النيل والله حباها به.. وما حدث هذا العام يؤكد ويحقق وعود الله في رسالته السماوية بحماية هذا البلد، كما يثبت أن إرادة الله فوق إرادة البشر والدول".





وأشار النائب إلى أن الدولة اتخذت جميع السبل للحفاظ على المياه وتعظيم الاستفادة منه، تحسبا لأي أزمات مائية، كما استعدت الدولة مسبقا للفياضانات المحتملة بإنشاء العديد من القناطر ومشروعات الري بالمحافظات وأبرزها قناطر أسيوط الجديدة.

وتابع النائب أن هذه القناطر ستمنع الفيضانات من الوصول للقرى وإغراقها، كما أنها ستخزن المياه الزائدة لاستخدامها فيما بعد، مشددا على أن الفيضان الحالي لن يؤثر على البيوت والأراضي الواقعة على نهر النيل.





وفي تصريحات تلفزيونية، قال المهندس محمد السباعى، المتحدث باسم وزارة الرى، إن الفيضان هذا العام سيكون فوق المتوسط وأعلى من المعدلات فى السنوات الماضية، وهو منحة إلهية فى ظل الشح المائى الذى تعانى منه مصر، وهو ما سيؤدى إلى ارتفاع منسوب المياه فى مجرى النيل بـ 13 محافظة.

قال النائب مجدي ملك، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن