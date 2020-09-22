بوتين: مستعد لتقديم لقاح كورونا الروسي مجانًا للأمم المتحدة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة تحديات فيروس كورونا المستجد.





وقال بويتين إنه لا بد من تضافر الجهود لمواجهة فيروس كورونا وأن روسيا مستعدة لإقامة شراكات بشأن لقاح كورونا الذي ننتجه.





واقترح بوتين عقد اجتماع رفيع المستوى للدول المعنية بتطوير لقاح ضد فيروس كورونا.





وشدد بوتين على ضرورة تذليل العوائق أمام الجهود الدولية والإقليمية للحد من جائحة كورونا وتعزيز قدرات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن على السياسة العالمية تمهيد الطريق للتجارة والمنافسة للحد من الخسائر الاقتصادية نتيجة جائحة كورونا، لافتا إلى أن تعافي الاقتصاد العالمي سيحتاج وقتا طويلا بسبب كورونا، وأن إزالة الحواجز التجارية والقيود ستساعد على إحياء الاقتصاد والحد من البطالة.





وواصل أنه لم يتم تحديد الخسائر الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا حتى الآن على مستوى العالم.





وأعلن بوتين عن استعداده لتقديم لقاح كورونا مجانًا للأمم المتحدة وموظفيها.



























