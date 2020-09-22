لقطات تحبس الأنفاس لحظة سقوط جبل جليدي على متسلقين ..شاهد ماذا حدث

عاش اثنين من مستكشفي القطب الشمالي تجربة مميتة عندما انقلب جبل جليدي كانا يتسلقانه في البحر ، لكن لحسن الحظ تمكن كلاهما من النجاة.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كان المستكشفان مايك هورن وفريد ​​رو يتسلقان جبلًا جليديًا بالقرب من القطب الشمالي عندما انقلب ، وأغرقهما في المياه الجليدية وكاد يسحقهما.

تمت مشاهدة مقطع فيديو يوقف القلب لحظة قلب جبل الجليد رأسًا على عقب أكثر من 3.6 مليون مرة على يوتيوب.

كانوا جزءًا من فريق من المستكشفين الذين كانوا يبحرون حول سفالبارد - أرخبيل في الدائرة القطبية الشمالية بين البر الرئيسي للنرويج والقطب الشمالي، عندما وقع الحادث.