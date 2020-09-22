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أخبار العالم

ملك الأردن بـ الأمم المتحدة: الطريق الوحيد للسلام عبر إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 06:49 م
صدى البلد
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صدى البلد
أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله ثاني، اليوم الثلاثاء، أن الطريقة الوحيدة لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، هو حل القضية الفلسطينية عن طريق إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967.


وقال عبدالله الثاني في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 75 إن أي تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن تستند إلى حل الدولتين وأن تتضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".


وأضاف: "طريق السلام في الشرق الأوسط  عن طريق إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967".


وتابع: "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو الصراع الوحيد الذي بدأ منذ تأسيس الأمم المتحدة، وما زال يتفاقم إلى يومنا هذا وكصاحب الوصاية الهاشمية، من واجبي الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ولكنّ مسؤولية حماية المدينة المقدسة تقع على عاتقنا جميعًا".


وتطرق العاهل الأردني في خطابه أمام الجمعية العامة إلى أزمة فيروس كورونا معتبرًا أن الجائحة أظهرت التصدعات في النظام العالمي.


وأردف: "لا يمكننا معالجة تداعيات جائحة فيروس كورونا إلا بإعادة تشكيل نظام العولمة".
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