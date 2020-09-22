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أخبار العالم

نتنياهو: سنحول اتفاقنا مع البحرين إلى سلام اقتصادي وتكنولوجي وسياحي.. فيديو

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 07:13 م
صدى البلد
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صدى البلد
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على الاتصال الهاتفي الذي دار بينه وبين ولي العهد البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وقال نتنياهو عبر حسابه على موقع "تويتر": أجريت اتصالًا هاتفيًا مع ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد وكانت المكالمة رائعة وودية جدًا".

وأضاف: " أكدنا مرة أخرى مبادئ اتفاقيات السلام وكيف نجعل هذا السلام سلاما اقتصاديا وتكنولوجيا وسياحيا. ستسمعون عن الخطوات العملية قريبا".

وكانت وكالة الأنباء البحرينية، أفادت بأن اتصالًا جرى بين نتنياهو وولي العهد البحريني تم التأكيد خلاله على أهمية تعزيز الأمن والسلم الدولي ومواصلة الجهود الداعمة للسلام والاستقرار والازدهار.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال مجالات التعاون الثنائي في إطار تأييد السلام بين البلدين وعدد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
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