فى احتفالية كبرى.. توزيع جوائز مهرجان "ضي" للشباب العربى 3 أكتوبر المقبل

قال الناقد التشكيلي هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون، إن مهرجان "ضي" للشباب العربى الثالث للفن التشكيلى، سيقوم بتوزيع جوائزه على المتسابقين الفائزين خلال حفل كبير مساء السبت 3 أكتوبر المقبل.





أضاف قنديل؛ فى بيان صحفي مساء اليوم الثلاثاء، أن المهرجان قرر التوسع فى منح الأعمال المتميزة شهادات تقدير، نظرا للتفوق الشديد للشباب المبدعين المتقدمين للمسابقة، مشيرا إلى حضور وتكريم أعضاء لجنتي الفرز والتحكيم.





وأعلنت لجنة تحكيم مهرجان الشباب العربي الثالث للفن التشكيلى، والذي افتتح أعماله بأتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي" بالقاهرة، السبت الماضى، أسماء الفائزين بجوائز المهرجان.





وترأس لجنة التحكيم الدكتور مصطفى الفقى، وضمت بعضويتها الناقد التشكيلي اللبناني الدكتور عمران القيسي، والفنان السعودي عبد الله حماس، والدكتور أحمد رجب صقر، والدكتور شمس القرنفلي، والدكتور مصطفى عيسى، والدكتورة أمل نصر.





وتنافس على جوائز المهرجان 200 متسابق من 14 دولة عربية، هى مصر وسوريا ولبنان والسودان وعمان والبحرين والسعودية والعراق واليمن وليبيا والإمارات والكويت وتونس والمغرب.





واعتمدت اللجنة جوائز المهرجان بقيمة 380 ألف جنيه مصري، أضيفت إليها 11 جائزة قيمة كل منها 15 ألف جنيه، بجانب جائزة خاصة باسم الفنان الكبير الراحل فهد الحجيلان بقيمة 15 ألف جنيه.





وفاز بالجائزة الزاهدية الكبرى وقيمتها 100 ألف جنيه الفنان عبد الرحمن علاء العجوز "نحت" والفنان محمد عيد "تصوير"، مناصفة.





وفاز بالجائزة الثانية وقيمتها 60 ألف جنيه الفنانة دعاء عبد الواحد "تصوير" والفنانة رحاب رشدي "خزف"، مناصفة.





فيما فاز بالجائزة الثالثة وقيمتها 40 ألف جنيه الفنانة إسراء عقيل "الرسم- سوريا" والفنانة نورهان ماهر "نحت"، مناصفة.





ومنحت اللجنة 11 جائزة بقيمة 15 ألف جنيه للواحدة، للفنانين عمر سنادة "التصوير"، مى صبري إبراهيم "الرسم"، على مجيد "جرافيك- العراق"، أحمد سعيد جلال "النحت"، بلال حمدى قاسم "التصوير"، سارة العقيلي "نحت"، زينب صبحى "نحت"، أسماء بخيت "الجرافيك"، هدير جمال "الرسم"، أحمد طه جودة "النحت"، و أروى دويدار "التصوير".





وحصل على جائزة الفنان الراحل فهد الحجيلان، وقيمتها 15 ألف جنيه، محمد أحمد عبد العال زيادة.





وأعلنت اللجنة عن منح شهادات تقدير وإجادة لعدد من الأعمال حصلت على درجة امتياز دون أن يحالف أصحابها الحظ فى الفوز بجوائز المهرجان، وهى للفنانين مصطفى سيف النصر، محمد التهامي، سارة طنطاوي، أحمد سليمان، أحمد شعبان، إسلام الريحانى، ريم جمال عبد الناصر، دينا هشام، أسماء أشرف، أسماء جمال عبد الوهاب، راندا أبو بكر، عبد الرحمن السيد عبده، أحمد معتز محمود، بسمة شاهين، طاهر أحمد حمودة، سلطان أحمد، نورهان المليجى، حسام محمد السيد، سارة عصام طه.





وتضم القائمة أيضا أعمال الفنانين ولاء أبو العينين، عبد الرحمن محمود أحمد، وئام على عمر، مريم الكسباني، منة الله مسعد عبد القادر، سارة أيمن جمال، محمد زيادة، ناريمان يسرى، بانسيه أحمد، محمود محمد عبد الغفور، سارة يوسف، ياسمين حسين أحمد، رضوى سامى، مينا حنا زكى، خالد العجيزى، أحمد مجدى أبو الحسن.





كما تضم قائمة الأعمال المتميزة الفنانة هبه أحمد "سوريا" والفنانة نورين نبيل "فلسطين" والفنان حاتم مدنى "السودان".



