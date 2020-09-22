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رياضة

رهان بين حازم إمام وميدو على نتيجة مباراة الزمالك وطنطا.. شاهد

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:05 م
ميدو - حازم إمام
ميدو - حازم إمام
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القسم الرياضي
كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق عن رهان بينه وبين زميله السابق الثعلب حازم إمام، على نتيجة مباراة الزمالك بقيادة طارق يحيى، وطنطا بقيادة رضا عبد العال، التي من المقرر إنطلاقها بعد قليل، ضمن منافسات الدوري المصري.

وكتب ميدو عبر حسابه على "تويتر: "أنا بقول الزمالك هيكسب سكور!! مراهن حازم امام النهارده هنكسب ٣ او اكتر!!".

ليرد حازم إمام قائلًا: "انت قلت رقم تاني مش ٣ وعندي شهود"، قبل أن يقول له ميدو: "والله قلت ٣ او اكتر انت اللي مابتجمعش كويس قبل ١٢ الظهر".

وأضاف الثعلب: "نادي طنطا له كل الاحترام والتقدير طبعا بس ان شاء الله نكسب".
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