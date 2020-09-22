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تعليم

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:16 م
تنسيق الجامعات 2020
تنسيق الجامعات 2020
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نهلة الشربيني
أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ستظهر خلال أيام من بعد انتهاء مكتب التنسيق من اعمال نراجعة رغبات الطلاب وتوزيعهم علي الكليات المتاحة بالمرحلة الثالثة.


وأضاف المصدر لصدى البلد أن المرحلة الثالثة انتهت منذ ساعة دون شكوى من الطلاب، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من نتائج المرحلة الثالثة سيتم إعلان انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية .

وأقرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة المصرية حتى الساعة السابعة مساء غد الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر الجاري.

وتظهر مؤشرات الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة من التنسيق تقارب النسب من تنسيق العام الماضي بزيادة لا تتجاوز الدرجة لطلاب الشعبة العلمية. 

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وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح المرحلة الثالثة من التنسيق 2020 ، بعد يوم الأربعاء 16 سبتمبر، أي بعد انتهاء مرحلة التحويلات وتقليل الاغتراب، والتي سيكون الحد الأدنى لها 50%.
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