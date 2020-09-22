بدون مكياج .. هاندة ارتشيل تبرز أنوثتها عبر إنستجرام

نشرت الممثلة التركية هاندة أرتشيل، بطلة مسلسل "انت أطرق بابي" صورة لمتابعيها صورة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة طبيعية وناعمة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن إعجابهم الشديد بها. بطلة مسلسل "انت أطرق بابي" صورة لمتابعيها صورة





ورفعت هاندة أرتشيل شعرها إلى الوراء بعمله ذيل حصان لأعلى مع ترك باقي خصلات شعرها منسدلا على ظهرها وجهها ، وذلك حتى يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.





ولم تتكلف في وضع الماكياج؛ حيث اكتفت بوضع اللون البيج كأحمر شفاه، وهو ما أبرز من رقة وجمال ملامحها. هاندة أرتشيل في وضع







وأبرزت هاندة ارتشيل إطلالتها بارتداء الإكسسوارات؛ حيث اكتفت بإختيار قرطين بشكل دائري باللون الذهبي لتعطي إطلالتها لمسة عصرية.





وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..