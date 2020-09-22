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مرأة

بدون مكياج .. هاندة ارتشيل تبرز أنوثتها عبر إنستجرام

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 10:03 م
هاندة ارتشيل
هاندة ارتشيل
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آية التيجي
نشرت الممثلة التركية هاندة أرتشيل، بطلة مسلسل "انت أطرق بابي" صورة لمتابعيها صورة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة طبيعية وناعمة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن إعجابهم الشديد بها.

وظهرت هاندة أرتشيل بإطلالة مثالية،حيث اختارت ارتداء بلوفر باللون اللبني الناعم، بأكمام طويلة، وتحته قميص باللون الأصفر، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

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ورفعت هاندة أرتشيل شعرها إلى الوراء بعمله ذيل حصان لأعلى مع ترك باقي خصلات شعرها منسدلا على ظهرها وجهها ، وذلك حتى يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ولم تتكلف هاندة أرتشيل في وضع الماكياج؛ حيث اكتفت بوضع اللون البيج كأحمر شفاه، وهو ما أبرز من رقة وجمال ملامحها.

وأبرزت هاندة ارتشيل إطلالتها بارتداء الإكسسوارات؛ حيث اكتفت بإختيار قرطين بشكل دائري باللون الذهبي لتعطي إطلالتها لمسة عصرية.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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