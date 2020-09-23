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السيسي: مصر حريصة على إرساء السلم والأمن الدوليين .. فيديو

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:31 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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محمود محسن
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يجب أن يتم العمل على محاسبة الدول التى تتعمد خرق القانون الدولى، والاستهانة بالقرارات التي تخص مجلس الامن، مشيرا إلى أنه لم يعد مقبولا أن تظل قرارات مجلس الأمن الملزمة في مجال مكافحة الإرهاب دون تنفيذ فعال لأسباب سياسية.

وأضاف السيسي خلال كلمته التي ألقاها أمام مجلس الأمن بالأمم المتحدة، أنه من المؤسف أن يستمر المجتمع الدولى فى حماية حفنة من الدول التي ترعى الإرهاب وتوفير الملاذ الآمن والمنابر الإعلامية التي تسهل نقل الإرهابيين لمناطق الصراع بليبيا وسوريا.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر حريصة بشكل كامل على إرساء السلم والأمن الدوليين لمنع ويلات الحروب وإرساء كامل لعملية السلام.

وأشار السيسي إلى أن مصر تعمل على إنهاء الصراع فى ليبيا، ويتضمن ذلك خطوات محددة وجدولا زمنيا محددا، وإقامة حكومة توافقية، ونعمل على وقف التدخل السافر من الدول التى عملت على جلب المقاتلين.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي اننا نعمل على الوصول إلى الأمن والاستقرار لشعب ليبيا.
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