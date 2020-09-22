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فن

عشاق Prison Break على موعد مع موسم جديد.. تفاصيل

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:16 م
Prison Break
Prison Break
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محمد نبيـل
فجر صناع المسلسل الشهير Prison Break مفاجأة من العيار الثقيل، بعد الإعلان عن بدء العمل على موسم سادس جديد من السلسلة الشهيرة، بعد توقف دام لعدة سنوات

ودارت أحداث الموسم الخامس من المسلسل بعد مرور سبع سنوات على خبر وفاة مايكل سكوفيلد المزيف، يظهر مايكل من جديد في سجن أوجيجيا في صنعاء، تحت اسم "كانيل أوتيس"، على أنه إرهابي داعم لتنظيم داعش.

ومع اجتياح الحرب لليمن، اثنين من أصدقاء مايكل القدامى وشقيقه لينكولن بوروز، وزميله الفار من سجن فوكس ريفر "سي-نوت" يخاطرون بحياتهم من خلال سفرهم إلى اليمن لإعادة مايكل إلى الوطن، وفي الولايات المتحدة، تتزوج سارة، من عميل سري يعرف باسم "بوسيدون"، المسئول عن اختفاء مايكل وتزوير خبر وفاته.


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