تعرف على المصروفات الدراسية لجميع فرق كلية خدمة اجتماعية جامعة حلوان

أعلنت كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، عن المصروفات الدراسية لجميع الفرق الدراسية شعبة انتظام وانتساب للعام الدراسي الجديد 2020/2021

وننشر لكم فى " صدى البلد " مصروفات العام الجامعى الجديد لكلية خدمة اجتماعية جامعة حلوان .. وقد جاءت على النحو التالي :

- الفرقة الاولى :

انتظام 1035

انتساب 1635

- الفرقة الثانية :

انتظام 780

انتساب 1130

- الفرقة الثالثة :

انتظام 980

انتساب 1330

- الفرقة الرابعة :

انتظام 990

انتساب 1340

كما اشارت الكلية على ان مصروفات الطلاب الباقين الاعادة تكون مصروفات الفرقة الراسب فيها الطلاب كالمستجد فى الفرقة بالاضافة الى مقابل مقررات التخلف، وتضاف 100 جنية على المصروفات الدراسية عن كل مادة تخلف .

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كما نبهت على ان مصاريف التربية العسكرية 50 جنية الطلاب الذكور وتضاف 50 جنية كرسم تأجيل عن كل سنة إضافية .