تعرف على المصروفات الدراسية لجميع فرق كلية خدمة اجتماعية جامعة حلوان

أعلنت كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، عن المصروفات الدراسية لجميع الفرق الدراسية شعبة انتظام وانتساب للعام الدراسي الجديد 2020/2021
وننشر لكم فى " صدى البلد " مصروفات العام الجامعى الجديد لكلية
خدمة اجتماعية جامعة حلوان .. وقد جاءت على النحو التالي :
- الفرقة الاولى :
انتظام 1035
انتساب 1635
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الفرقة الثانية :
انتظام 780
انتساب 1130
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الفرقة الثالثة :
انتظام 980
انتساب 1330
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الفرقة الرابعة :
انتظام 990
انتساب 1340
كما اشارت الكلية على
ان مصروفات الطلاب الباقين الاعادة تكون مصروفات الفرقة الراسب فيها الطلاب
كالمستجد فى الفرقة بالاضافة الى مقابل مقررات التخلف، وتضاف 100 جنية على المصروفات الدراسية عن
كل مادة تخلف .
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كما نبهت على ان مصاريف التربية العسكرية 50
جنية الطلاب الذكور وتضاف 50 جنية كرسم تأجيل عن كل سنة إضافية .