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سيارات

كونتيننتال تنتج إطارات خاصّة للمركبات الكهربائية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة كونتيننتال الألمانية الرائدة في مجال الإطارات والتقنيات والصناعات المغذِّية للسيارات، تركيزها على الإطارات المصمَّمة خصّيصًا للسيارات والحافلات والشاحنات الكهربائية، خلال الفترة القادمة.


وأوضحت شركة كونتيننتال ، ان ذلك الاجراء جزء من سعيها الدائم لزيادة الدعم للمبادرات المرتبطة بالتنقّل المستقبلي.


وتوفر الآن العلامة التجارية الألمانية 100 طراز مناسب للمركبات الكهربائية والهجينة، مما يضعها في موقع الريادة ضمن هذا القطاع، خصوصًا مع مضي دول الشرق الأوسط بتوسعة نطاق انتشار المركبات الكهربائية في مختلف أنحاء المنطقة.


وعلى الرغم من تقديمها لإطارها الأول الخاص بالمركبات الكهربائية في 2012 فقط، فإن المجموعة الحالية من الطرازات المئة لدى الشركة تضم إطار Conti.eContact المتوفر في عدد من السيارات مثل ’تويزي‘ (Twizzy) و’زو‘ (Zoe) من ’رينو‘ (Renault) .


بالإضافة الى إطار SportContact 5 الموجود في سيارات ’تسيلا موديل إس‘ (Tesla Model S).


كما تعمل كونتيننتال على تصنيع إطارات للمركبات التجارية مثل Conti Urban HA3 لحافلات خطوط الخدمة الكهربائية.

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