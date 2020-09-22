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ديني

وزارة الحج والعمرة: يشترط الخلو من كورونا والالتزام بالتوقيتات لأداء الصلوات

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:31 م
وزارة الحج والعمرة:
وزارة الحج والعمرة: يشترط الخلو من كورونا والإلتزام بالتوقيت
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محمد شحتة
أعلنت وزارة الحج والعمرة بالسعودية، أنه يشترط خلو المعتمر من فيروس كورونا المستجد، للسماح له بأداء العمرة في الأول من نوفمبر من داخل السعودية وخارجها.

وأوضحت، في بيان، أنه يجب تسجيل البيانات عبر تطبيق اعتمرنا واختيار موعد متاح للعمرة أو الصلاة في المسجد الحرام أو الصلاة في الروضة الشريفة.

كما يمكن للمتواجدين في مكة المكرمة التسجيل للحصول على تصريح في حال الرغبة للصلاة في المسجد الحرام وفق الأوقات المتاحة على التطبيق، وبإمكان ضيوف الرحمن المبيت في أحد فنادق مكة المكرمة مع وجوب الحصول على تصريح في حال الرغبة للصلاة في المسجد الحرام وفق الأوقات المتاحة على التطبيق.

وذكرت أنه على المعتمر الالتزام بالأوقات الممنوحة له في التصريح ، مع ضرورة إظهار التصريح للموظف المختص في المركز.
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