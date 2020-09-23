أقسى من الحجر.. أشقاء يستولون على حق أخيهم بعد ظنهم وفاته بمرض.. فيديو

قال ماهر إسكندر، المحامي بالنقض، إن من قام بعملية الاستيلاء علي أموال شقيقهم عددهم 3 أشقاء وعلاقتهم كانت وطيدة والجميع كان معه توكيل للبيع والشراء وهذا منذ عام 2002 .
وأضاف "إسكندر" خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور، أنه منذ عام أصيب أخوهم مجدى زغلول بجلطة وذهب إلى العلاج في ألمانيا ولم ينفع له علاج في مصر.
وأوضح ماهر إسكندر، إن مجدي زغلول ظل في ألمانيا لمدة شهرين بسبب إجرائه عملية قلب مفتوح وعندما قرّر أن يقوم بكتابة وصية ذهب إلي الشهر العقاري ووجد أن جميع عقاراته تم التصرف فيها.
وتابع: إن جميع العقارات تم التصرف فيها من قبل أخوته من خلال استعمالهم إلي التوكيلات لأنهم كانوا متأكدين أنه سيموت .
واستكمل: إننا قمنا بتقديم بلاغ رسمي يفيد بأن جميع التصرفات في العقار تم التصرف بها خلال أسبوعين أو ثلاثة وهذا مُخالف للقانون وكل تصرّف من تصرفات الأشقاء يعتبر جريمة.