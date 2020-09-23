AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أقسى من الحجر.. أشقاء يستولون على حق أخيهم بعد ظنهم وفاته بمرض.. فيديو

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 03:02 ص
شقيقهم أثناء مرضه
شقيقهم أثناء مرضه
Advertisements
إبراهيم القادري
قال ماهر إسكندر، المحامي بالنقض، إن من قام بعملية الاستيلاء علي أموال شقيقهم عددهم 3 أشقاء وعلاقتهم كانت وطيدة والجميع كان معه توكيل للبيع والشراء وهذا منذ عام 2002 .

وأضاف "إسكندر" خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور، أنه منذ عام أصيب أخوهم مجدى زغلول بجلطة وذهب إلى العلاج في ألمانيا ولم ينفع له علاج في مصر.

وأوضح ماهر إسكندر، إن مجدي زغلول ظل في ألمانيا لمدة شهرين بسبب إجرائه عملية قلب مفتوح وعندما قرّر أن يقوم بكتابة وصية ذهب إلي الشهر العقاري ووجد أن جميع عقاراته تم التصرف فيها.

وتابع: إن جميع العقارات تم التصرف فيها من قبل أخوته من خلال استعمالهم إلي التوكيلات لأنهم كانوا متأكدين أنه سيموت .

واستكمل: إننا قمنا بتقديم بلاغ رسمي يفيد بأن جميع التصرفات في العقار تم التصرف بها خلال أسبوعين أو ثلاثة وهذا مُخالف للقانون وكل تصرّف من تصرفات الأشقاء يعتبر جريمة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تطبيق جديد لتقديم خدمات الشهر العقاري.. تعرف عليه

السجلات الإلكترونية .. أشرف فليفل يوضح جهود الدولة في تطوير الشهر العقاري إلكترونيا .. فيديو

لـ التوكيلات والإقرارات .. أشرف رزق: وزارة العدل أتاحت خدمات جديدة أون لاين

طلب الوصاية.. النقض توضح هذه الحالة

حكم كتابة الرجل أملاكه باسم أبنائه لحرمان أشقائه بعد مماته .. أمين الفتوى يجيب

امضي يا أشول.. الكاحول شريك بالفقر لمافيا المباني المخالفة

ترشيحاتنا

رضا عبد العال عن عمل ممر شرفي للأهلي: ليفربول اتعمله عشان محمد صلاح

والد الطفلة كنزي يحكي تفاصيل اختفائها 7 أيام فى «بلاعة» .. فيديو

الطفل المعتدى عليه من لاعب وادي دجلة يروي ما حدث خلال المباراة

عديم الأخلاق.. تامر أمين ينفعل بعد عرض فيديو لـ شخص يعتدي على فتاة.. فيديو

زرع بصل.. سقوط حارس أمن بطريقة مؤلمة أثناء أداء حركة بهلوانية.. فيديو

الصحة تعلن موعد التوصل للقاح كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زرع بصل.. سقوط حارس أمن بطريقة مؤلمة أثناء أداء حركة بهلوانية.. فيديو

يملكه عجوزان.. تليفزيون قديم يدمر إرسال قرية بالكامل.. شاهد

اختبارات جديدة لـ مرسيدس مايباخ S-Class قبل الكشف عنها