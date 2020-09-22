نسرين طافش تشارك عدة صور لها من مسلسل "الوجه الآخر"

نشرت الفنانة نسرين طافش عدة صور لها من مسلسل " الوجه الاخر " وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وعلقت نسرين قائلة " ناوية على ايه يا سارة #الوجه_الآخر ".
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نسرين طافش تروج لمسلسلها الجديد "الوجه الآخر"
وتشارك نسرين طافش في مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، ومادلين طبر، وندى موسى، وعماد رشاد، وحنان سليمان، ودينا المصري، وأحمد خليل وعدد آخر من الفنانين والعمل قصة ماجد المصري وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.
وعلقت نسرين قائلة " ناوية على ايه يا سارة #الوجه_الآخر ".
اقرأ أيضا :
نسرين طافش تروج لمسلسلها الجديد "الوجه الآخر"
وتشارك نسرين طافش في مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، ومادلين طبر، وندى موسى، وعماد رشاد، وحنان سليمان، ودينا المصري، وأحمد خليل وعدد آخر من الفنانين والعمل قصة ماجد المصري وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.