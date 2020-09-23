اللحوم بريئة.. أسباب الإصابة بالنقرس.. ونصائح لمرضاه.. وعلاجات منزلية للقضاء عليه

اللحوم بريئة من تسببها فى مر ض النقرس لهذا السبب !

لتجنب نوباته المتكررة .. نصائح لمريض النقرس بدون أدوية.. علاجات منزلية لمحاربة النقرس



يعتقد الكثير أن كثرة تناول اللحوم الحمراء والبقوليات هي السبب المباشر لمرض النقرس وارتفاع حمض اليوريك بالدم، ولذلك كان يسمي بمرض الملوك.





ويبحث دائما مرضى النقرس عن العلاجات والوصفات المنزلية التى تساهم فى الحد من المرض وتخفف آلام المرض أيضا، وقدم الباحثون و أطباء الطب البديل العديد من الخلطات و الوصفات السهلة التي يمكنك اتباعها وتحصل على نتائج مذهلة و التخلص من آلام مرض النقرس

اللحوم بريئة لهذا السبب



أكد الدكتور حسام فوزي استشاري أمراض القلب، أن هذا المرض يصيب نسبة كبيرة من الذين لا يتناولون اللحوم إلا قليلًا، مؤكدًا أن الاكتشافات الحديثة وجدت انه يحدث خلل في الانزيمات المسئولة عن الاستفادة من البيورين وهو مرتبط بالعوامل الوراثية بنسبة كبيرة جدا قد تصل إلى 90٪.





وقال حسام فوزي في تصريحات لـ صدى البلد أنه ليس كل من يكثر من تناول اللحوم الحمراء يصاب بالنقرس وكل من لا يكلها ليس بعيدًا من هذا المرض، لكن اذا كان لديك تاريخ عائلي وراثي للنقرس فعدم اكل اللحوم لن يكون وسيلة للوقاية من المرض.



ماذا أفعل إذا أصبت بالنقرس؟

-لا تمنع اللحوم الحمراء ولكن تناول من ١٢٠ الي ١٥٠ جم يوميا. -الاساس هو العلاج مثل اقراص الزيلوريك مع الفوار او فيبيوسيكسات اقراص مع الفوار - الاكثار من شرب المياه - منع المشروبات التي تحتوي علي الصودا مثل مشروبات الطاقة والمياه الغازية والعصائر المصنعة والتي تحتوي علي الفركتوز



مضاعفات خطير لـمر ض النقرس الحاد





على الجانب الاخر يحتاج مرض النقرس إلى العلاج فى مراحله الأولى قبل أن يسبب مضاعفات خطيرة، إليك أبرز المضاعفات وفقا لموقع "nps"





1- مرض الكلى المزمن شائع في النقرس، حيث إن 20 ٪ من المرضى الذين يعانون من النقرس لديهم معدل الترشيح الكبيبي (eGFR) من <30 مل / دقيقة. 2 وبالتالي ، فإن CKD هو اعتبار مهم عند تحديد أفضل علاج لمرض النقرس الحاد.

2- ارتفاع ضغط الدم هو واحد من الأمراض المصاحبة الأكثر شيوعا بين مرضى النقرس.

3- مرض السكري يجب تجنب الجلوكوكورتيكويد لأنها تزيد من مقاومة الأنسولين وتحفز إفراز الجلوكوز من الكبد.، الأمر الذى يخلق تقلبات كبيرة وخطيرة في بعض الأحيان في تركيزات الجلوكوز. بالإضافة إلى ذلك ، قد تزيد الجلوكوكورتيكويدات من الدهون الثلاثية في الدم ومستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة.





ما هي طرق الوقاية ؟





وعن أبرز طرق الوقاية من النقرس ، يقدمها الدكتور محسن النادي، استشاري الطب البديل :





هناك الكثير العديد من الوصفات و العلاجات الطبيعية المصنوعة من الأعشاب التى تساهم بشكل كبير فى الحد من ألالم النقرس و علاجه أيضا، فمن أبرز الأعشاب و الأطعمة التى تساعد فى علاج النقرس نهائيا هما...





-الخردل ..



عند خلط الخردل مع دقيق القمح و إضافة كمية كافية من الماء لعمل العجينة ثم وضع هذا الخليط في قطعة نظيفة من القماش ثم وضعها فوق أماكن الألم و التورم مع تركها لبضع ساعات و الافضل تركها ليلة .

خل التفاح



-يستخدم خل التفاح عادة لعلاج الصداع ومشاكل المعدة لأنه فعّال في تخفيف الألم، وقد ثبتت قدرته أيضًا على تخفيف ألم النقرس حيث يعمل خل التفاح على محاربة التهاب المفاصل والالتهابات بشكل عام فينصح بتناول كوبًا من الماء ومعه ملعقة من خل التفاح يوميًا ويمكن إضافة ملعقة عسل أيضًا.





الكركم



