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فن

رقم صادم لمشاهدات «هعتبرك مت» لـ إليسا بعد مرور شهرين على طرحها

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:51 ص
اليسا
اليسا
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شروق ابراهيم
حققت أغنية "هعتبرك مت" للفنانة اللبنانية إليسا 3 ملايين و700 ألف مشاهدة بعد مرور شهرين على طرحها بقناتها الرسمية بموقع يوتيوب.

وأثارت الأغنية حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي لأنها لون جديد على اليسا التي تتميز بالرومانسية وتلقب بملكة الإحساس.

أغنية "هعتبرك مت" كلمات بهاء الدين محمد ، ألحان مدين وتوزيع أحمد عبد السلام.

ألبوم إليسا الجديد يتضمن 18 أغنية منوّعة، منها 12 أغنية باللهجة المصرية، و5 باللهجة اللبنانية، وأغنية مفاجأة باللغة الفرنسية هي إعادة لأغنية النجمة الراحلة داليدا Mourir sur scène التي سبق أن أدتها على مسرح الأولمبيا الشهير في باريس في نوفمبر عام 2019 ولاقت ترحيبا من الجمهور ما شجع إليسا على إعادة تسجيلها.

وسبق أن أطلقت إليسا وروتانا أغنيتين منفردتين في الفترة الماضية من الألبوم لاقتا نجاحا كبيرا وكانتا "تريند" هما: "هنغني كمان وكمان" في ظل جائحة كورونا، التي شاركتها في أغنيتها المصورة النجمة هيفا وهبي، وأغنية "قهوة الماضي".
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