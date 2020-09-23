رقم صادم لمشاهدات «هعتبرك مت» لـ إليسا بعد مرور شهرين على طرحها

أغنية "هعتبرك مت" كلمات بهاء الدين محمد ، ألحان مدين وتوزيع أحمد عبد السلام.





ألبوم إليسا الجديد يتضمن 18 أغنية منوّعة، منها 12 أغنية باللهجة المصرية، و5 باللهجة اللبنانية، وأغنية مفاجأة باللغة الفرنسية هي إعادة لأغنية النجمة الراحلة داليدا Mourir sur scène التي سبق أن أدتها على مسرح الأولمبيا الشهير في باريس في نوفمبر عام 2019 ولاقت ترحيبا من الجمهور ما شجع إليسا على إعادة تسجيلها.



