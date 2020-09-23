AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أنقذ الموقف.. مرتضى منصور يوجه رسالة شكر مؤثرة لـ طارق يحيي

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 04:06 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
وجّه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة شكر إلى طارق يحيي المدير الفني المؤقت للفريق، عقب فوز الفريق أمس، أمام طنطا في الجولة الـ 29 من بطولة الدوري المصري.
وأكد مرتضى منصور في تصريحات لـ قناة "الزمالك" ان طارق يحيي وافق على قيادة الفريق في وقت صعب، خاصة عقب الرحيل المفاجئ لـ كارتيرون في منتصف مباريات الدوري المصري.

وأضاف مرتضى منصور أن طارق يحيي قدم مباراة جيدة امام طنطا، مشددا على أن "يحيي" أنقذ الموقف، ولا يتواني مطلقا عن خدمة الفريق.

وانتهت أحداث مباراة الزمالك وطنطا، بفوز الأبيض 3-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الممتاز.

وارتفع رصيد الزمالك بهذه النتيجة الى 58 نقطة، ويستمر في الحفاظ على المركز الثاني، بينما تجمد رصيد طنطا عند 18 نقطة في المركز الاخير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

16 مليون جنيه.. الزمالك يصرف مستحقات اللاعبين لتحفيزهم قبل لقاء الأهلي

الفضول هيموتني.. أمير مرتضى يسأل الجبلاية عن خصم الزمالك القادم وموعد المباراة

بعد الهزيمة من الزمالك.. باسم مرسي ينشر صورة وهو يقبل رأس جنش

في أول رد فعل على الهزيمة| طارق يحيى: الحكام ظلمونا

طارق يحيي VS رضا عبدالعال.. مواجهة مرتقبة بين الزمالك وطنطا في الدوري اليوم

مهرجان ركلات الجزاء .. الزمالك يفوز على طنطا 3-1 في مباراة مثيرة .. فيديو

ترشيحاتنا

المقاصة يكشف كواليس رحيل إيهاب جلال المفاجئ عن الفريق

الصحة تعلن موعد التوصل للقاح كورونا.. فيديو

مندوب إسرائيل يغادر قاعة الأمم المتحدة بسبب كلمة أردوغان.. شاهد

مهرجان ركلات الجزاء .. الزمالك يفوز على طنطا 3-1 في مباراة مثيرة .. فيديو

أيمن يونس ينتقد محمود علاء.. ويؤكد: لقاء الزمالك وطنطا يشبه دوري المدارس

رضا عبد العال يخطف الأنظار في مباراة الزمالك وطنطا بالدوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زرع بصل.. سقوط حارس أمن بطريقة مؤلمة أثناء أداء حركة بهلوانية.. فيديو

يملكه عجوزان.. تليفزيون قديم يدمر إرسال قرية بالكامل.. شاهد

اختبارات جديدة لـ مرسيدس مايباخ S-Class قبل الكشف عنها