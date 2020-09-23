عشق بلكونات| روميو وجولييت إيطاليا.. قصة حب خلال الحظر تكللت بالزواج.. صور

أطلق رواد مواقع التواصل على زوجين إيطاليين لقب النسخة الحديثة من "روميو وجولييت" بعد وقوعهما في الحب من خلال "البلكونات" أثناء فترة الإغلاق نتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد.





عاش الثنائي «باولا» البالغة من العمر40 عامًا و«ميشيل» البالغ من العمر 38 عامًا من فيرونا، مقابل بعضهما البعض معظم حياتهما، لكنهما لم تلتق عيونهما ولا مرة طوال تلك السنوات حتى تعرضت البلاد لقيود صارمة في مارس الماضي.

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التقى الحبيبان لأول مرة من خلال شرفة منزلهما، تقول باولا التي تعمل كمحامية: "رأيت ميشيل للمرة الأولى من بين الجيران واقفًا في شرفته يشاهد حفلًا موسيقيًا تم ترتيبه خلال الإغلاق لإبقاء معنويات السكان المحليين عالية".





تقول: "في المرة الأولى التي رأيت فيها ميشيل وقعت في الحب من النظرة الأولى وهو أيضًا، والتقت أعيننا ببعضنا البعض، فقد كان الجو رومانسيًا جدًا".





فبعد فترة وجيزة من الحفل تتبع ميشيل باولا على تطبيق انستجرام وبدأ الزوجان في المراسلة حتى الساعة 3 صباحًا كل ليلة تقريبًا حتى تزوجا أمس، وفي حديثها عن الليلة الأولى التي تحدثوا فيها، قالت: "في تلك الليلة راسلنا بعضنا البعض حتى الساعات الأولى من الليل".





"لقد أدركنا أننا نتشارك نفس القيم وأن هذا سيشكل قاعدة صلبة لعلاقتنا، كلانا شخص عنيد ولكن أيضًا لطيف وحساس"، لكن لم يتمكن الزوجان من مقابلة بعضهما البعض بسبب قيود حظر فيروس كورونا.



