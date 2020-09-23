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أخبار البلد

رفع العداد أبرز عقوباتها.. تعرف على مخالفات شروط التعاقد مع شركات الكهرباء

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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وفاء نور الدين
أوضح جهاز مرفق الكهرباء فى منشوره على صفحته الرسمية على "فيسبوك" مخالفات شروط التعاقد مع شركات التوزيع، والتى تعد سببا يجيز للشركة، رفع العداد، وفصل التيار عن المشترك. 

وجاءت هذه المخالفات كالتالي: 

مخالفة الأولى:

- استعمال التيار في غير الغرض المخصص لاستخدامه والوارد في عقد التوريد، وذلك كما جاء في اللائحة .

المخالفة الثانية:

- منع مندوب الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل التي تراها الشركة للتوصيلة أو العدادات.

المخالفة الثالثة:

- عدم المحافظة على العدادات أو الأجهزة أو تغيير موضعها، أو كسر أحد الأختام بالعداد؛ ففي هذه الحالة يقوم المنتفع بسداد نفقات استبدال الختم، أما إذا صاحب ذلك خلل في العداد؛ يتم إعداد تسوية لاحتساب الاستهلاك طبقًا للائحة التجارية، وكذلك حالة تغيير مكان العداد أو صندوق المصهرات.

المخالفة الرابعة:

- زيادة الأحمال عن القدرة المنصوص عليها في عقد التوريد دون الرجوع للشركة أو الحصول علي موافقتها.
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