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رياضة

مريم متولي لاعبة طائرة الأهلي: نحترم المنافس.. وتوجنا بكأس مصر عن جدارة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:43 ص
صدى البلد
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محمد سمير
أكدت مريم متولي، لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة «سيدات»، أن الأهلي توج ببطولة كأس مصر ‏عن جدارة، بعد الأداء القوي والإصرار والروح الجماعية، التي تعد كلمة السر في تتويج الفريق ‏بالبطولات.

وقالت لاعبة الأهلي إن تعليمات الجهاز الفني بقيادة حمدي الصافي، المدير الفني، كانت واضحة ‏من البداية، وكانت تتلخص في احترام المنافس «فريق الصيد»، الذي نجح في تقديم عروض قوية هذا ‏الموسم، وضرورة حسم اللقب للجمع بين ثنائية الدوري وكأس مصر.‏

وشددت مريم متولي على أن حضور الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في صالة الشرقية ‏الدخان، حمَّل الفريق مسئولية مضاعفة من أجل الفوز باللقب، وأسهم في ارتفاع ‏الروح المعنوية للفريق.‏

وأشارت لاعبة «طائرة الأهلي» إلى أن الفريق أمامه المزيد من التحديات، وأن البطولات والألقاب لن ‏تتوقف خلال المرحلة المقبلة، في ظل وجود الجهاز الفني والجيل الحالي، القادر على ترك بصمة ‏قوية والاستمرار في صناعة تاريخ مجيد من البطولات.
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